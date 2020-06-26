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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı

    The Last of Us Part II, sadece üç gün içerisinde 4 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4 tarihine geçti.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,8b
    18
    23
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı
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    Sony'nin geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürdüğü The Last of Us Part II, tarihi bir satış rekoruna imza attı. Naughty Dog ve Sony tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, TLOU2 sadece ilk üç günü içerisinde tam 4 milyon kopya satarak PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan özel (exlusive) oyunu oldu.

    Rekorun bir önceki sahibi, üç gün içerisinde 3,3 milyon kopya satan 2018 çıkışlı Spider-Man'di. Daha önce ise God of War (3,1 milyon), Uncharted 4: A Thief's End (2,7 milyon) ve Horizon Zero Dawn (2,6 milyon) yine başarılı satışlara imza atmıştı. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi The Last of Us 2 en yakın rakibini bile önemli bir farkla geride bırakarak müthiş bir başarı yakalamış oldu.

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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann şöyle konuştu:

    "The Last of Us Part II'yi oynayan ve deneyimlerini bizlerle paylaşan dünyadaki milyonlarca hayranımıza müthiş bir minnettarlık duyuyoruz. 

    Bu yolculuğa bambaşka bir hikaye anlatmak için çıkmıştık; zor temaları konu alan ve hiç beklemediğiniz şekilde size meydan okuyan bir hikaye. Milyonlarca oyuncunun The Last of Us 2'de yaşadığı deneyimleri duymak ve oyunun başlattığı anlamlı tartışmaları okumak bizler için inanılmaz bir his oldu."

    The Last of Us Part II ülkemizde Türkçe dublaj ve altyazıyla piyasaya sürüldü. Ancak maalesef oyunun fiyatı 500 TL gibi müthiş bir seviyeye konumlandırılmış durumda. Bu nedenle birçok oyunsever oyunu hemen alıp oynayamadı, bunun yerine indirimleri beklemek zorunda kaldı. Dünyanın diğer taraflarıyla ülkemiz arasında böyle müthiş bir fark olması maalesef çok üzücü.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-26-the-last-of-us-part-2-sells-4-million Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 4 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Oyun şaheser olduğu için normal. Daha bugün bitirdim oyunu. Oyunun etkisinden hala çıkamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    serafon 32 dk. GoldPunch
    Ne ara aldınız, ne ara bitirdiniz? Çok mu kısa?
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    asus1981 (tuncer seyfullah) 4 sa.
    Bu kadar kötü hikayesi olup bu başarıyı sağlanmasının tek nedeni Last of Us 1 dir... Bence halen efsaneler arasında.. Kim ne derse desin...
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    pastadanadam 2 sa.
    Kesinlikle hak ediyor. Harika bir oyundu.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 sa.
    böyle bir oyunu 60 birime aldıkları için normal
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    Curimo 1 sa.
    Yorumlara bakıyorum da bu kadar alakasız yorumlar bir arada nasıl olabiliyor hayret ediyorum. Toplum olarak iyice dengemizi yitirdik eleştirel yönümüze de yansıdı bu. Kimisi muhteşem demiş kimisi yerin dibine sokmuş, arkadaşım 500 lira verip neden aldın o zaman??? Samimi mi değilsin başka bi amacın mı var???
    Yanıtla +1
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    tritone (hakan yıldız) 1 sa.
    en iyi ps4 oyunlarından biri
    2. defa bu defa kolay da oynuyorum konuyu daha iyi okuyup anlamak için
    bitmesin bitmesin diye diye oyunu oynadım, şaka gbi
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    Krone 1 sa.
    Covid-19'un katkısı büyük. Millet eve tıkıldı kaç ay sıkıldı doğal olarak.
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    mrslimshady (Turgut Siner) 1 sa.
    Bu oyunları oynayan boş adamdır


    İnsanlar tarlada üretim yapıyor. Ülkeye katkı sağlıyor



    Siz burada yok last of us bilmemne tartışıyorsunuz
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    gowlet (vahap aslan) 1 sa.
    Hay ağzına tükürdüğüm kargo firması. 1 hafta oldu alalı hala aktarma şubesinde diyor. Korona ayağına dağıtım yapmıyor çakallar.
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    -MoDeStUs- 1 sa.
    100 tl olunca alıp oynarız.
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    pastadanadam 2 sa.
    Kesinlikle hak ediyor. Harika bir oyundu.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 sa.
    500 tl biraz çok olmuş fiyat ama az biraz durumu olanlar alabilir. Ama asgari ücretle ev beslemeye çalışan nasıl alsın
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 sa.
    Final fantasy xv ilk çıktığı gün 5 milyon satmış. yani çok büyük bir iş değil bu.

    https://www.reddit.com/r/FFXV/comments/5fwk8e/final_fantasy_xv_sales_pass_5_million_day_one/
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    S A M C R O (Selim ) 3 sa. javaprof
    Hocam teslimat dağıtım diyor satış değil yanlış anlamadıysam.
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    1784 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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