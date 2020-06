The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı

Tam Boyutta Gör

Sony'nin geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürdüğü The Last of Us Part II, tarihi bir satış rekoruna imza attı. Naughty Dog ve Sony tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, TLOU2 sadece ilk üç günü içerisinde tam 4 milyon kopya satarak PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan özel (exlusive) oyunu oldu.

Rekorun bir önceki sahibi, üç gün içerisinde 3,3 milyon kopya satan 2018 çıkışlı Spider-Man'di. Daha önce ise God of War (3,1 milyon), Uncharted 4: A Thief's End (2,7 milyon) ve Horizon Zero Dawn (2,6 milyon) yine başarılı satışlara imza atmıştı. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi The Last of Us 2 en yakın rakibini bile önemli bir farkla geride bırakarak müthiş bir başarı yakalamış oldu.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann şöyle konuştu:

"The Last of Us Part II'yi oynayan ve deneyimlerini bizlerle paylaşan dünyadaki milyonlarca hayranımıza müthiş bir minnettarlık duyuyoruz.

Bu yolculuğa bambaşka bir hikaye anlatmak için çıkmıştık; zor temaları konu alan ve hiç beklemediğiniz şekilde size meydan okuyan bir hikaye. Milyonlarca oyuncunun The Last of Us 2'de yaşadığı deneyimleri duymak ve oyunun başlattığı anlamlı tartışmaları okumak bizler için inanılmaz bir his oldu."

The Last of Us Part II ülkemizde Türkçe dublaj ve altyazıyla piyasaya sürüldü. Ancak maalesef oyunun fiyatı 500 TL gibi müthiş bir seviyeye konumlandırılmış durumda. Bu nedenle birçok oyunsever oyunu hemen alıp oynayamadı, bunun yerine indirimleri beklemek zorunda kaldı. Dünyanın diğer taraflarıyla ülkemiz arasında böyle müthiş bir fark olması maalesef çok üzücü.

