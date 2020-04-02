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    The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil

    The Last of Us Part II, COVID-19 pandemisi nedeniyle süresiz ertelendi. Naughty Dog, yeni çıkış tarihinin heniz belirlenmediğini açıkladı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil
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    Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II'nin peşini talihsizlikler maalesef bir türlü bırakmıyor. Naughty Dog tarafından bugün yapılan açıklamaya göre COVID-19 pandemisi nedeniyle oyun bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı. Yeni çıkış tarihi henüz belli değil.

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    Naughty Dog'un yayınladığı yazı şu şekilde:

    "Kontrolümüz dışında olan lojistik nedenlerden dolayı, The Last of Us Part II'yi istediğimiz şekilde piyasaya süremeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Tüm oyunseverlerin The Last of Us Part II'yi aynı zamanda oynamasını ve herkesin en iyi şekilde oyunu deneyimleyebilmesini istiyoruz. Bu nedenle maalesef lojistik problemleri çözene dek oyunu ertelememiz gerekti."

    Naughty Dog, bu durumun uzun sürmemesini umduklarını ve yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

    The Last of Us Part II için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl da bir erteleme kararı alınmıştı. Oyunun normalde 21 Şubat 2020'de çıkış yapması bekleniyordu ancak Naughty Dog yaklaşık 4 aylık bir ertelemeyle oyunu 29 Mayıs 2020'ye ertelemişti. 



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ByTheEfsane_ 4 gün
    Bazı kişiler hiç fikri olmadan konuşuyor çok komik...



    AAA oyunların fiziksel halleri hala dünyada çok fazla satıyor. Evet dijital alabilirler, evet Amazon'dan söyleyebilirler ama hala azımsanmayacak bir kitle oyunlarını gidip Gamestop gibi mağazalardan almayı tercih ediyor.



    Ek olarak Naught Dog hata temizleme aşamasında olduklarını söylüyor, yani her çalışanın kendi üstüne düşeni yapması lazım ama Corona virüsten dolayı şu anda bu kadar büyük şirketlerin çalışması mümkün değil.



    İzin verin adamlar hataları temizlesinler, ilki kadar başarılı olan bir oyun çıksın, malum şirketlere tek oyunculu oyunların ölmediği kanıtlansın.



    Bu arada Cyberpunk da hata temizleme amaçlı yıl sonuna ertelenmişti :)
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    divx4mc (4mc süzgün) 5 gün
    Dijitalden dağıt...Corona bazılarına "Allah'ın bir lütfu"...
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 5 gün
    Cyberpunk gümbür gümbür geliyorken bunların virüs ayağına oyunu ertelemesi malumun ilanı olmuş
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    Gt95 (hakan dinler) 6 gün
    ne alak oyunla virüsün dalga mı geciyor bunlar
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 6 gün Gt95
    Nasıl ne alaka? Bu Tür oyunlar hala kutulu baya iyi satıyor. Kim nasıl kutulu alacak şimdi? Heryer kapalı neredeyse
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