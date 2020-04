The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil

Tam Boyutta Gör

Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II'nin peşini talihsizlikler maalesef bir türlü bırakmıyor. Naughty Dog tarafından bugün yapılan açıklamaya göre COVID-19 pandemisi nedeniyle oyun bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı. Yeni çıkış tarihi henüz belli değil.

Naughty Dog'un yayınladığı yazı şu şekilde:

"Kontrolümüz dışında olan lojistik nedenlerden dolayı, The Last of Us Part II'yi istediğimiz şekilde piyasaya süremeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Tüm oyunseverlerin The Last of Us Part II'yi aynı zamanda oynamasını ve herkesin en iyi şekilde oyunu deneyimleyebilmesini istiyoruz. Bu nedenle maalesef lojistik problemleri çözene dek oyunu ertelememiz gerekti."

Naughty Dog, bu durumun uzun sürmemesini umduklarını ve yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

The Last of Us Part II için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl da bir erteleme kararı alınmıştı. Oyunun normalde 21 Şubat 2020'de çıkış yapması bekleniyordu ancak Naughty Dog yaklaşık 4 aylık bir ertelemeyle oyunu 29 Mayıs 2020'ye ertelemişti.

