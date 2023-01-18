Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Last of Us dizisinin ilk bölümü 4,7 milyon kişi tarafından izlendi

    Kıyamet sonrası bir dramaya odaklanan The Last of Us, bir süre önce ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi daha ilk bölümden HBO’nun en başarılı yapımlarından birisi oldu.
    Oy Ver
    The Last of Us, HBO'nun en büyük ikinci açılışı yaptı Tam Boyutta Gör
    Naughty Dog'un eleştirmenlerce beğenilen video oyunu serisine dayanan kıyamet sonrası drama dizisi The Last of Us, izleyiciler ile buluştu. Türkiye’de BluTV platformundan yayınlanan diziden ilk izlenme rakamları da geldi. Verilere göre The Last of Us, beklentileri aşan bir başarı sergilemiş gibi görünüyor.

    HBO dizileri arasında en büyük ikinci açılışı yaptı

    Nielsen ve birinci taraf verilerine göre, "The Last of Us" dizisinin prömiyeri Pazar akşamı lineer ve HBO Max platformlarında 4,7 milyon izleyiciye ulaştı. The Last of Us’ın bu başarısı onu HBO'nun “House of the Dragon”dan sonra en büyük ikinci açılış konumuna getiriyor.

    Öte yandan "The Last of Us" ayrıca ikinci sezonu geçen yıl çıkan Euphoria’nın açılış bölümünü de neredeyse ikiye katladı. Bununla birlikte Euphoria, Amerika Birleşik Devletleri'nde bölüm başına ortalama 19,5 milyon izleyiciye ulaşıyor. Bir diğer kıstas olarak gösterebileceğimiz yapım ise House of the Dragon. Targaryen’lar açılış bölümlerinde 10 milyon izleyiciye ulaşmıştı ve dizi halen daha açık ara farkla zirvede.

    The Last of Us, modern uygarlığın yok edilmesinden yirmi yıl sonrasını konu alıyor. Salgından hayatta kalmayı başaran Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmak için tutulmuştur. Küçük bir iş olarak başlayan şey, kısa sürede acımasız, yürek burkan bir yolculuğa dönüşür çünkü her ikisinin de ABD'yi baştan sona kat etmesi ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmeleri gerekir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız