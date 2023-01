The Last of Us dizisinin ilk bölümü 4,7 milyon kişi tarafından izlendi

Tam Boyutta Gör Naughty Dog'un eleştirmenlerce beğenilen video oyunu serisine dayanan kıyamet sonrası drama dizisi The Last of Us, izleyiciler ile buluştu. Türkiye’de BluTV platformundan yayınlanan diziden ilk izlenme rakamları da geldi. Verilere göre The Last of Us, beklentileri aşan bir başarı sergilemiş gibi görünüyor.

HBO dizileri arasında en büyük ikinci açılışı yaptı

Nielsen ve birinci taraf verilerine göre, "The Last of Us" dizisinin prömiyeri Pazar akşamı lineer ve HBO Max platformlarında 4,7 milyon izleyiciye ulaştı. The Last of Us’ın bu başarısı onu HBO'nun “House of the Dragon”dan sonra en büyük ikinci açılış konumuna getiriyor.

Öte yandan "The Last of Us" ayrıca ikinci sezonu geçen yıl çıkan Euphoria’nın açılış bölümünü de neredeyse ikiye katladı. Bununla birlikte Euphoria, Amerika Birleşik Devletleri'nde bölüm başına ortalama 19,5 milyon izleyiciye ulaşıyor. Bir diğer kıstas olarak gösterebileceğimiz yapım ise House of the Dragon. Targaryen’lar açılış bölümlerinde 10 milyon izleyiciye ulaşmıştı ve dizi halen daha açık ara farkla zirvede.

The Last of Us, modern uygarlığın yok edilmesinden yirmi yıl sonrasını konu alıyor. Salgından hayatta kalmayı başaran Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmak için tutulmuştur. Küçük bir iş olarak başlayan şey, kısa sürede acımasız, yürek burkan bir yolculuğa dönüşür çünkü her ikisinin de ABD'yi baştan sona kat etmesi ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmeleri gerekir.

