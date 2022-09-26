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    HBO’nun The Last of Us dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Playstation’ın en sevilen oyunlarından olan The Last of Us, yakında HBO dizisine kavuşacak. Pedro Pascal’ın Joel Miller karakterini canlandıracağı diziden ilk fragman yayınlandı.
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    The Last of Us dizisinden Pedro Pascal ve Bella Ramsey
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    İlk başta Playstation 3 konsoluna özel olarak çıkış yapan The Last of Us, kısa sürede gelmiş geçmiş en başarılı oyunlar listesine girmeyi başarmıştı. Daha sonra TLOU: Remastered ve TLOU: Part 2 ile tekrar beğeniler yağmuruna tutulan seri için geçtiğimiz yıllarda HBO dizisi duyurulmuştu. İlk sezonunun çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan dizi, ilk fragmanına kavuştu.

    2023 yılında seyircilerle buluşuyor

    Her yıl 26 Eylül’de düzenlenen The Last of Us gününe özel HBO Max dizinin ilk fragmanını yayınladı. Yaklaşık iki dakikalık fragman, oyunda gördüğümüz birçok olayı gözler önüne seriyor. Fragmandan da görüldüğü üzere dizi, ilk oyunun DLC’si Left Behind’da gördüğümüz olayları da anlatacak. The Last of Us dünyasının korku dolu post apokaliptik atmosferini oldukça başarılı yansıtan fragman, kabuslara konu olabilecek “takırdayanları” da ilk kez gösteriyor.

    Serinin ilk oyununa odaklanacak dizinin ilk sezonu; oyunun yönetmeni Neil Druckmann ve Chernobyl’in yazarı Craig Mazin tarafından yazıldı. Dizide Pedro Pascal Joel Miller’ı, Bella Ramsey ise Ellie Williams karakterini canlandıracak. Ayrıca oyunlardaki muhteşem müziklerin yaratıcısı Gustavo Santaolalla, dizinin müzikleri üzerinde de çalışacak. HBO’s Last of Us, 2023’ün başlarında seyircilerle buluşacak. Dizinin çıkmasını heyecanla bekleyenler, o zamana kadar PS5'e özel The Last of Us Part 1 ile seriye olan özlemini giderebilir.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 56 dakika önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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