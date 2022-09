HBO’nun The Last of Us dizisinden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

İlk başta Playstation 3 konsoluna özel olarak çıkış yapan The Last of Us, kısa sürede gelmiş geçmiş en başarılı oyunlar listesine girmeyi başarmıştı. Daha sonra TLOU: Remastered ve TLOU: Part 2 ile tekrar beğeniler yağmuruna tutulan seri için geçtiğimiz yıllarda HBO dizisi duyurulmuştu. İlk sezonunun çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan dizi, ilk fragmanına kavuştu.

Miles Morales çok yakında PC platformuna geliyor 1 gün önce eklendi

2023 yılında seyircilerle buluşuyor

Her yıl 26 Eylül’de düzenlenen The Last of Us gününe özel HBO Max dizinin ilk fragmanını yayınladı. Yaklaşık iki dakikalık fragman, oyunda gördüğümüz birçok olayı gözler önüne seriyor. Fragmandan da görüldüğü üzere dizi, ilk oyunun DLC’si Left Behind’da gördüğümüz olayları da anlatacak. The Last of Us dünyasının korku dolu post apokaliptik atmosferini oldukça başarılı yansıtan fragman, kabuslara konu olabilecek “takırdayanları” da ilk kez gösteriyor.

Serinin ilk oyununa odaklanacak dizinin ilk sezonu; oyunun yönetmeni Neil Druckmann ve Chernobyl’in yazarı Craig Mazin tarafından yazıldı. Dizide Pedro Pascal Joel Miller’ı, Bella Ramsey ise Ellie Williams karakterini canlandıracak. Ayrıca oyunlardaki muhteşem müziklerin yaratıcısı Gustavo Santaolalla, dizinin müzikleri üzerinde de çalışacak. HBO’s Last of Us, 2023’ün başlarında seyircilerle buluşacak. Dizinin çıkmasını heyecanla bekleyenler, o zamana kadar PS5'e özel The Last of Us Part 1 ile seriye olan özlemini giderebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Last of Us dizisinin fragmanı yayınlandı