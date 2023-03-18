The Last of Us’ın ikinci sezonu ne zaman gelecek? Bella Ramsey tahminlerini paylaştı

The Last of Us’ın ikinci sezonu 2024 veya 2025 yılında yayınlanacak
Muhteşem bir Ellie Williams performansı ile dikkatleri üzerine çeken Bella Ramsey, dizinin yeni sezonundan tahminlerini paylaştı. Ramsey’nin tahminine göre The Last of Us’ın ikinci sezonu için çekimler bu yılın sonunda başlayacak. Ramsey, yayın tarihini ise 2024 yılının sonu veya 2025 yılının başı olarak görüyor. Bu tahminler, Joel rolünü oynayan Pedro Pascal’ın açıklamasını da doğrular nitelikte.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)