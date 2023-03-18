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    The Last of Us’ın ikinci sezonu ne zaman gelecek? Bella Ramsey tahminlerini paylaştı

    Kısa sürede HBO’nun en başarılı yapımları arasına giren The Last of Us, ikinci sezon onayı aldı. Last of Us Part 2’nin hikayesini anlatacak sezonun çıkış tarihinden ilk bilgiler geldi.
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    The Last of Us dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Naughty Dog’un başarılı oyun serisinden uyarlanan HBO dizisi The Last of Us, kısa sürede küresel bir popülerlik yakaladı. Birçok ödüle aday gösterilen yapım, bir süre önce HBO’dan ikinci sezon onayını da almayı başardı. Birinci sezonun sona ermesi ile gözler, ikinci sezona kaymış durumda. Peki dizinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

    The Last of Us’ın ikinci sezonu 2024 veya 2025 yılında yayınlanacak

    Muhteşem bir Ellie Williams performansı ile dikkatleri üzerine çeken Bella Ramsey, dizinin yeni sezonundan tahminlerini paylaştı. Ramsey’nin tahminine göre The Last of Us’ın ikinci sezonu için çekimler bu yılın sonunda başlayacak. Ramsey, yayın tarihini ise 2024 yılının sonu veya 2025 yılının başı olarak görüyor. Bu tahminler, Joel rolünü oynayan Pedro Pascal’ın açıklamasını da doğrular nitelikte.

    The Last of Us dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Başarılı bir sezon ile ciddi bir hayran kitlesi toplayan dizinin ilk sezonunun çekimleri yaklaşık 1 yılı bulmuştu. Görünüşe göre yine uzun bir bekleyiş yaşayacağız. The Last of Us dizisinin ilk sezonu bitirdiyseniz ve ikinci sezonu beklemek istemiyorsanız, oyun dünyasının en ödül alan yapımlarından biri olan The Last of Us Part 2, PS4 ve PS5 sistemlerinde oynanabiliyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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