The Last of Us’ın ikinci sezonu ne zaman gelecek? Bella Ramsey tahminlerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Naughty Dog’un başarılı oyun serisinden uyarlanan HBO dizisi The Last of Us, kısa sürede küresel bir popülerlik yakaladı. Birçok ödüle aday gösterilen yapım, bir süre önce HBO’dan ikinci sezon onayını da almayı başardı. Birinci sezonun sona ermesi ile gözler, ikinci sezona kaymış durumda. Peki dizinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

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The Last of Us’ın ikinci sezonu 2024 veya 2025 yılında yayınlanacak

Muhteşem bir Ellie Williams performansı ile dikkatleri üzerine çeken Bella Ramsey, dizinin yeni sezonundan tahminlerini paylaştı. Ramsey’nin tahminine göre The Last of Us’ın ikinci sezonu için çekimler bu yılın sonunda başlayacak. Ramsey, yayın tarihini ise 2024 yılının sonu veya 2025 yılının başı olarak görüyor. Bu tahminler, Joel rolünü oynayan Pedro Pascal’ın açıklamasını da doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Başarılı bir sezon ile ciddi bir hayran kitlesi toplayan dizinin ilk sezonunun çekimleri yaklaşık 1 yılı bulmuştu. Görünüşe göre yine uzun bir bekleyiş yaşayacağız. The Last of Us dizisinin ilk sezonu bitirdiyseniz ve ikinci sezonu beklemek istemiyorsanız, oyun dünyasının en ödül alan yapımlarından biri olan The Last of Us Part 2, PS4 ve PS5 sistemlerinde oynanabiliyor.

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The Last of Us dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak