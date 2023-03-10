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    Anlık Bildirim

    The Last of Us Part 1’in sistem gereksinimleri açıklandı: 720p için bile 16GB RAM gerekiyor

    Sony’nin Playstation oyunlarını PC’ye getirme serüveni devam ediyor. 28 Mart’ta PC için yayınlanacak olan The Last of Us Part 1’in sistem gereksinimleri açıklandı.
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    The Last of Us Part 1 yapımının sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    HBO platformunda yayınlanan The Last of Us dizisi, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı sezon finali ile hayranlarına bir süre veda edecek. Dizinin popülerliğini kullanarak yapıma dikkat çekmek isteyen Naughty Dog, bu ayın sonunda The Last of Us Part 1 yapımını PC için yayınlayacak. Platforma özel yeniliklere sahip olacak yapımdan yeni detaylar açıklandı.

    Minimum 16GB RAM trendi devam ediyor

    The Last of Us Part 1 yapımının sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Playstation 4 ve Playstation 5 yapımlarını yavaş yavaş PC platformuna getiren Sony, platform için yayınladığı yapımların optimizasyon sorunları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Naughty Dog’un açıklamasında da görüldüğü üzere The Last of Us Part 1 de oldukça donanımlı sistem gerektirecek. İşte karşınızda The Last of Us’ın sistem gereksinimleri.

    The Last of Us Sistem gereksinimleri

    Minimum / 30fps@720p - Düşük Ayarlar

    • CPU: Ryzen 5 1500X veya Core i7-4770K
    • GPU: Radeon 470 4GB veya GeForce GTX 970 5GB veya GeForce 1050Ti 4GB
    • RAM: 16GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
    • Depolama: 100GB SSD

    Önerilen / 60fps@1080p - Yüksek Ayarlar

    • CPU: Ryzen 5 3600X veya Core i7-8700
    • GPU: Radeon RX 5800XT 8GB veya Radeon RX 6600XT 8GB veya RTX 2070 Super veya RTX 3060
    • RAM: 16GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
    • Depolama: 100GB SSD

    Performans / 60fps@1440p - Yüksek Ayarlar

    • CPU: Ryzen 5 5600X veya Core i7-9700K
    • GPU: Radeon RX 6750 8GB veya RTX 2080Ti
    • RAM: 32GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
    • Depolama: 100GB SSD

    Ultra / 60fps@4K - Ultra Ayarlar

    • CPU: Ryzen 9 5900X veya Core i5-12600K
    • GPU: Radeon RX 7900XT (FSR Quality) veya GeForce RTX 4080
    • RAM: 32GB
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
    • Depolama: 100GB SSD

    Naughty Dog, oyunun sistem gereksinimleri dışında PC platformuna spesifisk özellikleri hakkında da açıklamalarda bulundu. The Last of Us Part 1; çıkışında AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, Vsync, FPS limiti ve geniş açılı monitör desteği sunacak. Ayrıca oyun, PC platformunda da DualSense kontrolcüsünün özelliklerini destekleyecek. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan sayılan The Last of Us, 28 Mart'ta PC için çıkış yapacak. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    2374 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Naughty Dog, the last of us ve
    4 etiket daha The Last of Us Part I the last of us part 1 pc Teknoloji Haberleri Yazılım
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