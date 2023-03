The Last of Us Part 1’in sistem gereksinimleri açıklandı: 720p için bile 16GB RAM gerekiyor

Tam Boyutta Gör HBO platformunda yayınlanan The Last of Us dizisi, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı sezon finali ile hayranlarına bir süre veda edecek. Dizinin popülerliğini kullanarak yapıma dikkat çekmek isteyen Naughty Dog, bu ayın sonunda The Last of Us Part 1 yapımını PC için yayınlayacak. Platforma özel yeniliklere sahip olacak yapımdan yeni detaylar açıklandı.

Tam Boyutta Gör Playstation 4 ve Playstation 5 yapımlarını yavaş yavaş PC platformuna getiren Sony, platform için yayınladığı yapımların optimizasyon sorunları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Naughty Dog’un açıklamasında da görüldüğü üzere The Last of Us Part 1 de oldukça donanımlı sistem gerektirecek. İşte karşınızda The Last of Us’ın sistem gereksinimleri.

The Last of Us Sistem gereksinimleri

Minimum / 30fps@720p - Düşük Ayarlar

CPU: Ryzen 5 1500X veya Core i7-4770K

GPU: Radeon 470 4GB veya GeForce GTX 970 5GB veya GeForce 1050Ti 4GB

RAM: 16GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi

Depolama: 100GB SSD

Önerilen / 60fps@1080p - Yüksek Ayarlar

CPU: Ryzen 5 3600X veya Core i7-8700

GPU: Radeon RX 5800XT 8GB veya Radeon RX 6600XT 8GB veya RTX 2070 Super veya RTX 3060

RAM: 16GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi

Depolama: 100GB SSD

Performans / 60fps@1440p - Yüksek Ayarlar

CPU: Ryzen 5 5600X veya Core i7-9700K

GPU: Radeon RX 6750 8GB veya RTX 2080Ti

RAM: 32GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi

Depolama: 100GB SSD

Ultra / 60fps@4K - Ultra Ayarlar

CPU: Ryzen 9 5900X veya Core i5-12600K

GPU: Radeon RX 7900XT (FSR Quality) veya GeForce RTX 4080

RAM: 32GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi

Depolama: 100GB SSD

Naughty Dog, oyunun sistem gereksinimleri dışında PC platformuna spesifisk özellikleri hakkında da açıklamalarda bulundu. The Last of Us Part 1; çıkışında AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, Vsync, FPS limiti ve geniş açılı monitör desteği sunacak. Ayrıca oyun, PC platformunda da DualSense kontrolcüsünün özelliklerini destekleyecek. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan sayılan The Last of Us, 28 Mart'ta PC için çıkış yapacak.

