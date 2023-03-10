The Last of Us Part 1’in sistem gereksinimleri açıklandı: 720p için bile 16GB RAM gerekiyor

- Minimum 16GB RAM trendi devam ediyor
- The Last of Us Sistem gereksinimleri
- Minimum / 30fps@720p - Düşük Ayarlar
- Önerilen / 60fps@1080p - Yüksek Ayarlar
- Performans / 60fps@1440p - Yüksek Ayarlar
- Ultra / 60fps@4K - Ultra Ayarlar
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Minimum 16GB RAM trendi devam ediyor
The Last of Us Sistem gereksinimleri
Minimum / 30fps@720p - Düşük Ayarlar
- CPU: Ryzen 5 1500X veya Core i7-4770K
- GPU: Radeon 470 4GB veya GeForce GTX 970 5GB veya GeForce 1050Ti 4GB
- RAM: 16GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
- Depolama: 100GB SSD
Önerilen / 60fps@1080p - Yüksek Ayarlar
- CPU: Ryzen 5 3600X veya Core i7-8700
- GPU: Radeon RX 5800XT 8GB veya Radeon RX 6600XT 8GB veya RTX 2070 Super veya RTX 3060
- RAM: 16GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
- Depolama: 100GB SSD
Performans / 60fps@1440p - Yüksek Ayarlar
- CPU: Ryzen 5 5600X veya Core i7-9700K
- GPU: Radeon RX 6750 8GB veya RTX 2080Ti
- RAM: 32GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
- Depolama: 100GB SSD
Ultra / 60fps@4K - Ultra Ayarlar
- CPU: Ryzen 9 5900X veya Core i5-12600K
- GPU: Radeon RX 7900XT (FSR Quality) veya GeForce RTX 4080
- RAM: 32GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, 1909 sürümü veya daha yenisi
- Depolama: 100GB SSD
Naughty Dog, oyunun sistem gereksinimleri dışında PC platformuna spesifisk özellikleri hakkında da açıklamalarda bulundu. The Last of Us Part 1; çıkışında AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, Vsync, FPS limiti ve geniş açılı monitör desteği sunacak. Ayrıca oyun, PC platformunda da DualSense kontrolcüsünün özelliklerini destekleyecek. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan sayılan The Last of Us, 28 Mart'ta PC için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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