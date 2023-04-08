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    Anlık Bildirim

    The Last of Us için yeni yama yayınlandı: Şimdiye kadarki en kapsamlı yama!

    The Last of Us, PC platformuna çıkışından beri hataları düzelten yamalar alıyor ancak oyuncular hâlâ sorunlarla boğuşuyor. Naughty Dog, oyun için 1.0.2.0 yamasını yayınladı.
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    The Last of Us Part I v1.0.2.0 yaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı; optimizasyon sorunlarıyla oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Son çıkan 1.0.2.0 yaması, bazı görsel hataları giderirken, genel kararlılığı da artırıyor.

    The Last of Us PC 1.0.2.0 yaması neler getiriyor?

    Naughty Dog, The Last of Us Part 1 için beklenen yamayı yayınladı. Önceki yamalarla kıyaslandığında, oyunun grafiklerini, performansını, oyunu deneyimini ve çok daha fazlasını iyileştirmek için çok sayıda düzeltme içeriyor.

    Yama notlarına göre, bugüne kadarki en kapsamlı yama gibi görünüyor. İşlemci kullanımını önemli ölçüde azaltmak için doku akışının güncellendiği, gölgelendirici yüklemesinde bazı değişiklikler içerdiği, PSO önbelleğe alma nedeniyle oluşan donma sorununun çözüldüğü, Steam Deck’e özel düzeltmeler içerdiği belirtiliyor.

    Yamayı yükleyenler, PC ve Steam Deck’te yükleme sürelerinin kısaldığını ve animasyonların biraz düzeldiğini bildiriyor. Ek olarak, VRAM kullanımının optimize edildiği ve gölgelendirici derlenmesinin gerçekten iyileştirildiği söyleniyor. The Last of Us Part I PC yaması 1.0.2.0 tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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