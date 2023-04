The Last of Us için yeni yama yayınlandı: Şimdiye kadarki en kapsamlı yama!

Tam Boyutta Gör The Last of Us Part I, PC’ye olaylı çıktı; optimizasyon sorunlarıyla oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Son çıkan 1.0.2.0 yaması, bazı görsel hataları giderirken, genel kararlılığı da artırıyor.

The Last of Us PC 1.0.2.0 yaması neler getiriyor?

Naughty Dog, The Last of Us Part 1 için beklenen yamayı yayınladı. Önceki yamalarla kıyaslandığında, oyunun grafiklerini, performansını, oyunu deneyimini ve çok daha fazlasını iyileştirmek için çok sayıda düzeltme içeriyor.

Yama notlarına göre, bugüne kadarki en kapsamlı yama gibi görünüyor. İşlemci kullanımını önemli ölçüde azaltmak için doku akışının güncellendiği, gölgelendirici yüklemesinde bazı değişiklikler içerdiği, PSO önbelleğe alma nedeniyle oluşan donma sorununun çözüldüğü, Steam Deck’e özel düzeltmeler içerdiği belirtiliyor.

Yamayı yükleyenler, PC ve Steam Deck’te yükleme sürelerinin kısaldığını ve animasyonların biraz düzeldiğini bildiriyor. Ek olarak, VRAM kullanımının optimize edildiği ve gölgelendirici derlenmesinin gerçekten iyileştirildiği söyleniyor. The Last of Us Part I PC yaması 1.0.2.0 tam sürüm notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

