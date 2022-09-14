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    Breath of the Wild 2’nin ismi açıklandı: Tears of the Kingdom 12 Mayıs 2023’te geliyor

    Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan sayılan Breath of the Wild, sonunda devam oyununa kavuşuyor. 2019 yılında duyurulan oyunun sonunda ismi açıklandı ve çıkış tarihi verildi.
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    The Legend of Zelda Tears of the Kingdom duyuruldu
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    2017 yılında Nintendo Switch ve Wii U için çıkış yapan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak tarihe geçti. Son 5 yıl içindeki açık dünya oyunlarına şekil veren Breath of the Wild, birçok kullanıcı için Nintendo konsolu alma sebebi olmuştu. Oyunun başarısının ardından firma, 2019 yılında Breath of the Wild’ın devam oyununu duyurmuştu. İsimsiz oyunun, 2022 yılında çıkış yapması planlanıyordu ancak oyun ertelendi. 13 Eylül 2022’de gerçekleştirilen Nintendo Direct etkinliğinde, oyun hakkında yeni bilgiler verildi.

    The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    3 yıllık bekleyişin ardından Nintendo, Breath of the Wild 2’nin ismini resmi olarak duyurdu. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom olarak adlandırılacak oyun 12 Mayıs 2023’te çıkış yapacak. BOTW’ın sevilen mekaniklerini koruyacak oyun, Hyrule’un göklerinde geçecek. Nintendo Direct etkinliğinde yayınlanan yeni fragmanı da aşağıda izleyebilirsiniz.

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