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    Anlık Bildirim

    Assassin’s Creed: Origins hatası Ubisoft ve Nvidia’yı birbirine düşürdü

    Assassin’s Creed: Origins oyununda gerçek zamanlı ışın izleme işlemlerinin neden olduğu titremeler ve kalıntılar bir türlü giderilemedi. Taraflar birbirini suçluyor. 
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    Assassin’s Creed: Origins
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    Oyun dünyasında genelde ortaya çıkan rahatsız edici hatalar nedeniyle stüdyolar bildirim yayınlar ve güncelleme konusunda oyuncuları bilgilendiriri. Assassin’s Creed: Origins oyununda ise farklı bir süreç yaşanıyor.

    Assassin’s Creed: Origins hatası nedir?

    Oyunculardan gelen geri bildirimlere göre Assassin’s Creed: Origins oyununda suya girmek ve sudan çıkmak gibi belirli hareketlerde desen titremeleri ve kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hatalarla özellikle NVIDIA WHQL 465.89 sürücüsünün yayınlanmasından sonra RTX yapılarında karşılaşıldığı belirtiliyor.

    Bununla birlikte Nvidia hataları düzeltecek yamanın Ubisoft tarafından hazırlanması gerektiğini belirtti. Ubisoft ise Nvidia sürücülerinde bir hata olduğunu ve yamanın bu cepheden gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yani güncellemeyi şu anda kim hazırlayacak belli değil.

    Hataların giderilmesi konusunda oyuncuların da bir çözümü yok. Yani Nvidia RTX ekran kartı kullanıcılar bir süre ihtilafın giderilmesini bekleyecek. RX Radeon ekran kartı tarafında ise bu sorunların yaşanmadığı ifade ediliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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