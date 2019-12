The Mandalorian'ın ikinci sezonu onaylandı, yayın tarihi belli oldu

Disney Plus'ın popüler Star Wars dizisi The Mandalorian, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Serinin yapımcısı olan Jon Favreau, ikinci sezonu bugün Twitter üzerinden resmen doğruladı. Favreau ayrıca yeni sezonun 2020'nin Sonbahar aylarında yayınlanacağını açıkladı. İlk sezon gibi yine Kasım ayında seyircilerle buluşması bekleniyor.

Dizinin ilk sezonu bildiğiniz gibi inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı. Yayınlanan verilere göre The Mandalorian, Netflix'in behemotu olarak nitelendirebileceğimiz Stranger Things'i de geride bırakarak ABD'nin en çok izlenen streaming içeriği olmayı başardı. Ayrıca dizide yer alan Baby Yoda karakteri de sosyal medyanın son haftalarda belki de en çok konuşulan şeyiydi.

Yakalanan bu büyük başarının ardından The Mandalorian'ın ikinci sezonu da elbette kaçınılmaz oldu. Yeni sezon yine Jon Favreau liderliğinde hazırlanacak ve başrolde Pedro Pascal'ın Mandalorian karakterini izleyeceğiz.

Favreau'nun paylaştığı tweette Gamorrean isimli ırka ait bir karakter var. Aynı karakteri önceki filmlerde Jabba the Hut'ın muhafızlığını yaparken görmüştük. Yeni sezonda Gamorrean ırkının doğal gezegeni Gamorr'un keşfedilebileceği düşünülüyor.

Disney Plus, ABD'de 12 Kasım'da yayın hayatına başlamıştı. Servisin sadece ilk gününde 10 milyon aboneye ulaştığı belirtildi. Bir haftalık ücretsiz deneme sürümü nedeniyle bu rakamın biraz şiştiği söylenebilir. Ancak Disney Plus'ın sadece 7 dolarlık oldukça uygun bir fiyatı da var. ABD özelinde Netflix ve HBO Max gibi rakiplerine göre çok daha ucuz. Disney Plus, rekabetçi fiyat politikası ve Star Wars ve Marvel gibi orijinal içerikleriyle uzun vadede önemli başarılara ulaşacak gibi görünüyor.

Disney Plus'ın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor ancak şu an için tarih belli değil.

