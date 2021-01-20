The Medium detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı

Bu ayın merakla beklenen oyunlarından olan The Medium'un detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı. Geliştirici stüdyo Blooper Team tarafından paylaşılan sistemlerde ilginç detaylar yer alıyor.

Güncellenmiş sistem gereksinimleri biraz ilginç olmuş diyebiliriz. 60FPS'yi hedef alan bir sistem görünmüyor, listedeki tüm sistemler farklı çözünürlükler ve ray tracing ayarlarında 30FPS'yi hedef alıyor.

En yüksek ray tracing ayarlarında 4K/30FPS oynamak isterseniz RTX 3080'e ihtiyacınız olacak. Ray tracing olmadan 4K/30FPS içinse RTX 3060 Ti öneriliyor. Diğer taraftan GTX 1060 gibi bir kartınız varsa The Medium'u düşük ayarlarda sadece 1080p/30FPS oynayabileceksiniz gibi görünüyor.

28 Ocak'ta çıkış yapacak olan atmosferik korku oyunu The Medium ilk günden Game Pass'e dahil olacak. Oyunun normal fiyatı 209 TL.

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Minimum

Performans: 1080p/30fps

Grafik Ayarı: Low

GeForce Kart: GTX 1650 Super veya GTX 1060

AMD Kart: AMD R9 390x

CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5

Hafıza: 8 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

Depolama: 50 GB HDD

Önerilen

Performans: 1080p/30fsp

Grafik Ayarı: Medium

GeForce Kart:: GTX 1060 Super

AMD Kart: AMD RX 5600XT 6 GB

CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

Depolama: 50 GB SSD

Yüksek

Performans: 1440p/30fps

Grafik Ayarı: High

GeForce Kart: RTX 2060 Super

AMD Kart: AMD 5700 XT

CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

Depolama: 50 GB SSD

Ultra

Performans: 2160p/30fps

Grafik Ayarı: High

GeForce Kart: RTX 2080 8GB veya RTX 3060 Ti

AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB

CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

Depolama: 50 GB SSD

RT Minimum

Performans: 1080p/30fps

Grafik Ayarı: Medium

GeForce Kart: RTX 2060 Super 8 GB

AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB

CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX12

Depolama: 50 GB SSD

RT Önerilen

Performans: 1440p/30fps

Grafik Ayarı: High

GeForce Kart: RTX 3060 Ti veya RTX 2080 8 GB

AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB

CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX12

Depolama: 50 GB SSD

RT Yüksek

Performans: 2160p/30fps

Grafik Ayarı: High

GeForce Kart: RTX 3080

AMD Kart: AMD RX 6800 XT

CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X

Hafıza: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX12

Depolama: 50 GB SSD

https://wccftech.com/the-medium-pc-requirements-full-ray-tracing-rtx/

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