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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Medium detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı

    İlk günden Xbox Game Pass'e katılacak olan The Medium'un detaylı PC sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyun genel anlamıyla epey kaslı PC'ler gerektirecek gibi görünüyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    292
    22
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bu ayın merakla beklenen oyunlarından olan The Medium'un detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı. Geliştirici stüdyo Blooper Team tarafından paylaşılan sistemlerde ilginç detaylar yer alıyor. 

    Güncellenmiş sistem gereksinimleri biraz ilginç olmuş diyebiliriz. 60FPS'yi hedef alan bir sistem görünmüyor, listedeki tüm sistemler farklı çözünürlükler ve ray tracing ayarlarında 30FPS'yi hedef alıyor. 

    En yüksek ray tracing ayarlarında 4K/30FPS oynamak isterseniz RTX 3080'e ihtiyacınız olacak. Ray tracing olmadan 4K/30FPS içinse RTX 3060 Ti öneriliyor. Diğer taraftan GTX 1060 gibi bir kartınız varsa The Medium'u düşük ayarlarda sadece 1080p/30FPS oynayabileceksiniz gibi görünüyor.

    28 Ocak'ta çıkış yapacak olan atmosferik korku oyunu The Medium ilk günden Game Pass'e dahil olacak. Oyunun normal fiyatı 209 TL.

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    Minimum

    • Performans: 1080p/30fps
    • Grafik Ayarı: Low
    • GeForce Kart: GTX 1650 Super veya GTX 1060
    • AMD Kart: AMD R9 390x
    • CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5
    • Hafıza: 8 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX11
    • Depolama: 50 GB HDD

    Önerilen

    • Performans: 1080p/30fsp
    • Grafik Ayarı: Medium
    • GeForce Kart:: GTX 1060 Super
    • AMD Kart: AMD RX 5600XT 6 GB
    • CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX11
    • Depolama: 50 GB SSD

    Yüksek

    • Performans: 1440p/30fps
    • Grafik Ayarı: High
    • GeForce Kart: RTX 2060 Super
    • AMD Kart: AMD 5700 XT
    • CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX11
    • Depolama: 50 GB SSD

    Ultra

    • Performans: 2160p/30fps
    • Grafik Ayarı: High
    • GeForce Kart: RTX 2080 8GB veya RTX 3060 Ti
    • AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
    • CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX11
    • Depolama: 50 GB SSD

    RT Minimum

    • Performans: 1080p/30fps
    • Grafik Ayarı: Medium
    • GeForce Kart: RTX 2060 Super 8 GB
    • AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
    • CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX12
    • Depolama: 50 GB SSD

    RT Önerilen

    • Performans: 1440p/30fps
    • Grafik Ayarı: High
    • GeForce Kart: RTX 3060 Ti veya RTX 2080 8 GB
    • AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
    • CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX12
    • Depolama: 50 GB SSD

    RT Yüksek

    • Performans: 2160p/30fps
    • Grafik Ayarı: High
    • GeForce Kart: RTX 3080
    • AMD Kart: AMD RX 6800 XT
    • CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
    • Hafıza: 16 GB
    • OS: Windows 10 64-bit, DX12
    • Depolama: 50 GB SSD


    https://wccftech.com/the-medium-pc-requirements-full-ray-tracing-rtx/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    5 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    17 saat önce
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