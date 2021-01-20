The Medium detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı

Bu ayın merakla beklenen oyunlarından olan The Medium'un detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı. Geliştirici stüdyo Blooper Team tarafından paylaşılan sistemlerde ilginç detaylar yer alıyor.
Güncellenmiş sistem gereksinimleri biraz ilginç olmuş diyebiliriz. 60FPS'yi hedef alan bir sistem görünmüyor, listedeki tüm sistemler farklı çözünürlükler ve ray tracing ayarlarında 30FPS'yi hedef alıyor.
En yüksek ray tracing ayarlarında 4K/30FPS oynamak isterseniz RTX 3080'e ihtiyacınız olacak. Ray tracing olmadan 4K/30FPS içinse RTX 3060 Ti öneriliyor. Diğer taraftan GTX 1060 gibi bir kartınız varsa The Medium'u düşük ayarlarda sadece 1080p/30FPS oynayabileceksiniz gibi görünüyor.
28 Ocak'ta çıkış yapacak olan atmosferik korku oyunu The Medium ilk günden Game Pass'e dahil olacak. Oyunun normal fiyatı 209 TL.İlginizi Çekebilir Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor
Minimum
- Performans: 1080p/30fps
- Grafik Ayarı: Low
- GeForce Kart: GTX 1650 Super veya GTX 1060
- AMD Kart: AMD R9 390x
- CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5
- Hafıza: 8 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX11
- Depolama: 50 GB HDD
Önerilen
- Performans: 1080p/30fsp
- Grafik Ayarı: Medium
- GeForce Kart:: GTX 1060 Super
- AMD Kart: AMD RX 5600XT 6 GB
- CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX11
- Depolama: 50 GB SSD
Yüksek
- Performans: 1440p/30fps
- Grafik Ayarı: High
- GeForce Kart: RTX 2060 Super
- AMD Kart: AMD 5700 XT
- CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX11
- Depolama: 50 GB SSD
Ultra
- Performans: 2160p/30fps
- Grafik Ayarı: High
- GeForce Kart: RTX 2080 8GB veya RTX 3060 Ti
- AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
- CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX11
- Depolama: 50 GB SSD
RT Minimum
- Performans: 1080p/30fps
- Grafik Ayarı: Medium
- GeForce Kart: RTX 2060 Super 8 GB
- AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
- CPU: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX12
- Depolama: 50 GB SSD
RT Önerilen
- Performans: 1440p/30fps
- Grafik Ayarı: High
- GeForce Kart: RTX 3060 Ti veya RTX 2080 8 GB
- AMD Kart: AMD RX 6800 16 GB
- CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX12
- Depolama: 50 GB SSD
RT Yüksek
- Performans: 2160p/30fps
- Grafik Ayarı: High
- GeForce Kart: RTX 3080
- AMD Kart: AMD RX 6800 XT
- CPU: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700 X
- Hafıza: 16 GB
- OS: Windows 10 64-bit, DX12
- Depolama: 50 GB SSD
https://wccftech.com/the-medium-pc-requirements-full-ray-tracing-rtx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir