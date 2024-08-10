The Sims rakibi inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı

inZOI için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı ve 12 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 60 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.
Steam sayfasında en optimal oyun deneyimi için önerilen sistem gereksinimleri ise Intel i7-12700 veya AMD Ryzen 5800 işlemci, NVIDIA RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 75 GB boş disk alanı olarak belirtilmiş.
Yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek
Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen inZOI, oyunculara sadece karakter oluşturma ve özelleştirme değil, aynı zamanda şehirleri baştan aşağı değiştirme olanağı da tanıyor. Oyuncular bitki miktarını ayarlayabilecek, suç oranını düzenleyebilecek ve hatta hava koşullarını değiştirebilecekler.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.