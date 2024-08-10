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Tam Boyutta Gör The Sims'e rakip olabilecek potansiyele sahip yaşam simülasyonu oyunu inZOI'nin Steam sayfası ortaya çıktı. Geliştirici firma KRAFTON, sayfada merakla beklenen oyunun yeni ekran görüntülerini yayınladı ve resmi sistem gereksinimlerini açıkladı.

inZOI için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı ve 12 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 60 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

Tam Boyutta Gör

Steam sayfasında en optimal oyun deneyimi için önerilen sistem gereksinimleri ise Intel i7-12700 veya AMD Ryzen 5800 işlemci, NVIDIA RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 75 GB boş disk alanı olarak belirtilmiş.

Yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek

Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen inZOI, oyunculara sadece karakter oluşturma ve özelleştirme değil, aynı zamanda şehirleri baştan aşağı değiştirme olanağı da tanıyor. Oyuncular bitki miktarını ayarlayabilecek, suç oranını düzenleyebilecek ve hatta hava koşullarını değiştirebilecekler.

Tam Boyutta Gör inZOI için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı, ancak oyunun 2024 yılı bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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The Sims rakibi inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı