The Suicide Squad filminden kamera arkası görüntüleri geldi

DC Comics evreninde kötü karakterlerin zorunlu olarak hükümet için çalıştığı Suicide Squad serisinin ilk filmi 2016 yılında vizyona girmiş ve hem sosyal medyada hem de salonlarda büyük ilgi görmüştü. Haliyle Warner Bros. ikinci film için düğmeye basmış ve geçen yıl resmi duyuru gerçekleşmişti.

The Suicide Squad neler sunacak?

İlk filmin aldığı kötü eleştiriler sonrasında The Suicide Squad olarak isimlendirilen yeni film; Covid-19 salgının sektörü vurmasından önce çekimleri tamamlanan son yapımlardan birisi olma özelliğine sahip.

Will Smith’in takvimi uymadığı için Deadshot karakterinin yer almayacağı The Suicide Squad filminde Jared Leto da yer almıyor. Bunun yanında Idris Elba’nın canlandırdığı Bloodsport karakteri dahil olacak. The Suicide Squad için sahne arkası görüntülerin de yer aldığı ilk videolar yayınlanmış durumda.

6 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girecek filmin kadrosunda Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jai Courtney (Captain Boomerang), Viola Davis (Amanda Waller), Pete Davidson (Blackguard), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (King Shark) gibi isimler yer alıyor.

