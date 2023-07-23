Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı? İşte cevabı

Bu hafta sonu yerel, küresel ve uluslararası gişelerde seyirciler Barbenheimer için çıldırıyor. Peki Türkiye’deki izleyiciler en çok Barbie’yi mi yoksa Oppenheimer’ı mı aradı?