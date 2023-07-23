Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı? İşte cevabı

En çok hangi film aratıldı: Barbie’yi mi yoksa Oppenheimer’ı mı?
Bu rakamlar açıkçası tüm tahminleri aşıyor. Öte yandan Barbie, açılış gününde, yani cuma günü 70,5 milyon dolar hasılat kaydetti. Oppenheimer ise aynı gün 33 milyon dolar kazandı. Peki siz filmleri izlediniz mi? İzlediyseniz düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)