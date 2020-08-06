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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor

    Kısa süreli bir kampanya düzenlenmiş satın almak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bu yazıyı yazdığım an itibarıyla altı buçuk saat kalmış durumda.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor
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    CD Project'in ilk Witcher oyunu The Witcher: Enhanced Edition şu anda GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor. Bugün öğlen saatlerinde başlayan kampanya TSİ gece 01.00'a (7 Haziran) kadar devam edecek. Yani kısa bir süre kalmış durumda, ilginiz varsa ve hala oynamadıysanız kaçırmayın.

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    The Witcher oyunu CD Project RED'in geliştirdiği ilk oyundu. 2007 yılında piyasaya sürülen oyun kısa sürede müthiş bir popülarite kazanmış ve şirketin bugünlere kadar uzanan büyük başarısını ilk adımını oluşturmuştu. Oyunun daha sonra hem görsel anlamda hem de oynanış olarak geliştirilmiş versiyonu olan Enhanced Edition da 2008 yılında yayınlandı.

    The Witcher: Enhanced Edition çok başarılı bir RPG ancak The Witcher 3'ten sonra bu oyunu deniyorsanız biraz alışmanız zor olabilir. Oyun mekanikleri anlamında çok iyi eskimediğini söyleyebiliriz, yani yaşını biraz gösteriyor. Ancak hikaye ve diyaloglar yine çok başarılı. Witcher dünyasını sevenler kesinlikle bir şans tanımalı.

    GOG mağazındaki oyunlar DRM'siz olarak satılıyor. Steam key'i verilmeyecek. Oyun kurulum dosyasını indirip offline olarak yükleyebileceksiniz. Sonrasında GOG mağazasıyla veya herhangi bir diğer mağazayla ilişkiniz kalmıyor.

    Link: The Witcher: Enhanced Edition



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sacrificeson (Murat Özbayraktar) 1 hf.
    TSİ gece 01.00'a (7 Haziran) kadar devam edecek.?!?!?!
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    kayamtky 2 hf.
    Bu saat den sonra o grafikler çekilmez.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf.
    İşte habercilik(!)
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