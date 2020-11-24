The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı

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Video oyun sektöründe ve fantastik edebiyat sektöründe popüler olan The Witcher markasının dizisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde başladı. Salgın doalyısıyla birkaç kez çekimlere ara vermek zorunda kalan yapımın çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı

Bu ayın başlarında set çalışanlarından birkaçının Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle çekimlere ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta da çekimler yeniden başladı. Çekimlerin başlaması ile birlikte de dizinin ana karakteri olan Geralt of Rivia'dan yeni görseller yayınlandı.

Görseller dizinin çekimlerinden, bu yüzden kalite anlamında biraz düşükler ancak yine de ana karakter Geralt'ın kıyafetini ve kendisini net bir şekilde görebiliyoruz. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yaşanan bu durdurulmalardan dolayı yayın tarihi için herhangi bir ertelenme açıklanmadı ancak dizinin yayın tarihi de bilinmediği için haberimizin olmadığı bir ertelenme yaşanmış olabilir. Dizinin ikinci sezonunun 2021 yılında yine Netflix üzerinde yayınlanması bekleniyor.

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