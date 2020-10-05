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    The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi

    The Witcher'ın 3. sezonu için şimdiden onay gelmiş gibi görünüyor. Henry Cavill'ı daha uzun yıllar Geralt rolünde izleyeceğiz gibi.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi
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    Netflix'in popüler dizisi The Witcher şimdiden üçüncü sezon onayı almış gibi görünüyor. Writers Guild of America West'in (WGAW) resmi internet sitesinde tespit edilen bir sayfada dizinin üçüncü sezonunun Lauren Hissrich'in ismiyle listelendiği ortaya çıktı. WGAW Hollywood'un en büyük sendikası olarak biliniyor, dolayısıyla listelemenin bir hata olması pek olası değil.

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    WGAW sayfasında Lauren Hissrich'in ismi dışında pek bir detay yok. Hissrich yine The Witcher'ın üçüncü sezonunda da yapımcı koltuğunda oturacak. Bunun dışında ayrıca üçüncü sezonun yapım sürecinin 2020 ve 2021'de yapılacağı belirtilmiş. Prodüksiyon süreci planladığı gibi ilerlerse üçüncü sezonu muhtemelen 2022'in sonlarına doğru izleyeceğiz.

    The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi
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    Henry Cavill'în başrolünde yer aldığı The Witcher dizisi Aralık 2019'da yayınlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başarmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen The Witcher'ın ilk sezonu, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başarmıştı.

    Netflix şimdi The Witcher dünyasını genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Witcher spin-off dizisi Blood Origin'in duyurusu yapılmıştı. The Witcher: Blood Origin'in The Witcher'dan 1200 yıl öncesini anlatacağı ve dizide Geralt veya tanıdığımız diğer popüler karakterler yer almayacağı belirtildi. Bunun yerine Witcher dünyasının ilk Witcher'ının orijin hikayesini izleyeceğiz. Ayrıca yine Witcher dünyasının en önemli olaylarından olan ve canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren "kürelerin birleşmesi" (Conjuction of the Spheres) de dizinin ana konularından olacak.

    The Witcher'ın 2. sezonun da 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. 2. sezonun prodüksiyon süreci pandemi nedeniyle epey bir aksamıştı. Şu anda çekimler devam ediyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-10-04-looks-like-theres-a-third-season-of-netflixs-the-witcher-on-the-way Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. (düzenlendi)
    bazı filimlerde öpüşme başlarken sahneyi kesiyor. zaten orada anlıyorsun bişey olacak. bazı filimlerde ise sallana sallana giderken diyorum heralde girerkende gösterecekler. witcher ı izleyim derken karşıma erotik kategorisinden filim çıktı. olmamış. yokluktan dayatılmış kalitesiz korona dönemi dizileri arasına girer.

    örn prometheus 1 de koca alien serisinin neredeyse en önemli anı olmasına rağmen; ilk uzaylı(insanları yaratan mühendis) genini kapmış erkek insan, karısıyla ilişkiye girecek ve bunun sonucu kadın hamile kalıp, doğan mutasyon uzaylı(uzaylı+insan genli yaratık) ise tekrar ilk uzaylı(mühendis) içine parazit gibi girip ortaya kraliçe alien çıkacak. koca alien serisinin başlangıç anı ama yönetmen öpüşürken sahneyi kesti. bir diğer yönetmene girerken de göster deseler hangi şekilde girsin diye soracak nerdeyse. virüsü bunun için mi çıkardılar. berbat şeyleri bize dayatmak için mi? ortaya en iyi koyabildikleri bu mu yani?
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 hf.
    birde bu ilk witcher ın oyunu çıksada oynasak.Bol yaratıklı ve yan görevli...
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Bu kadınının yani yapımcının diziyi nasıl planladıklarını anlatan bir mini arka plan var diziyi sevenler mutlaka izlesin.



    The Witcher Derin Bakış



    https://www.netflix.com/title/81294100?s=i&trkid=13747225
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    canguler917 (can guler) 2 hf.
    spin-off dizisi şuan daha çok ilgimi çekiyor witcher'ın ilk sezonundan sonra. bu sefer en azından herhangi bir casting beklentimiz olmadığından hayal kırıklığı da olmaz
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