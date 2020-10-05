The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi

Netflix'in popüler dizisi The Witcher şimdiden üçüncü sezon onayı almış gibi görünüyor. Writers Guild of America West'in (WGAW) resmi internet sitesinde tespit edilen bir sayfada dizinin üçüncü sezonunun Lauren Hissrich'in ismiyle listelendiği ortaya çıktı. WGAW Hollywood'un en büyük sendikası olarak biliniyor, dolayısıyla listelemenin bir hata olması pek olası değil.İlginizi Çekebilir Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar
WGAW sayfasında Lauren Hissrich'in ismi dışında pek bir detay yok. Hissrich yine The Witcher'ın üçüncü sezonunda da yapımcı koltuğunda oturacak. Bunun dışında ayrıca üçüncü sezonun yapım sürecinin 2020 ve 2021'de yapılacağı belirtilmiş. Prodüksiyon süreci planladığı gibi ilerlerse üçüncü sezonu muhtemelen 2022'in sonlarına doğru izleyeceğiz.
Henry Cavill'în başrolünde yer aldığı The Witcher dizisi Aralık 2019'da yayınlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başarmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen The Witcher'ın ilk sezonu, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başarmıştı.
Netflix şimdi The Witcher dünyasını genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Witcher spin-off dizisi Blood Origin'in duyurusu yapılmıştı. The Witcher: Blood Origin'in The Witcher'dan 1200 yıl öncesini anlatacağı ve dizide Geralt veya tanıdığımız diğer popüler karakterler yer almayacağı belirtildi. Bunun yerine Witcher dünyasının ilk Witcher'ının orijin hikayesini izleyeceğiz. Ayrıca yine Witcher dünyasının en önemli olaylarından olan ve canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren "kürelerin birleşmesi" (Conjuction of the Spheres) de dizinin ana konularından olacak.
The Witcher'ın 2. sezonun da 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. 2. sezonun prodüksiyon süreci pandemi nedeniyle epey bir aksamıştı. Şu anda çekimler devam ediyor.
https://www.eurogamer.net/articles/2020-10-04-looks-like-theres-a-third-season-of-netflixs-the-witcher-on-the-way Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
örn prometheus 1 de koca alien serisinin neredeyse en önemli anı olmasına rağmen; ilk uzaylı(insanları yaratan mühendis) genini kapmış erkek insan, karısıyla ilişkiye girecek ve bunun sonucu kadın hamile kalıp, doğan mutasyon uzaylı(uzaylı+insan genli yaratık) ise tekrar ilk uzaylı(mühendis) içine parazit gibi girip ortaya kraliçe alien çıkacak. koca alien serisinin başlangıç anı ama yönetmen öpüşürken sahneyi kesti. bir diğer yönetmene girerken de göster deseler hangi şekilde girsin diye soracak nerdeyse. virüsü bunun için mi çıkardılar. berbat şeyleri bize dayatmak için mi? ortaya en iyi koyabildikleri bu mu yani?
The Witcher Derin Bakış
https://www.netflix.com/title/81294100?s=i&trkid=13747225