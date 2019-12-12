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    The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı

    The Witcher'ın son fragmanında ilk sezonun konusuyla ilgili detaylara yer verilmiş. Ciri ve Geralt'a odaklanan yeni görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.
    13 sa.
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    3
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı
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    Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher'ın seyircilerle buluşmasına artık sadece bir hafta kaldı. Dizinin tanıtımını yapmaya devam eden yapımcı firma Netflix, final fragmanını da bugün paylaştı. İşte bir buçuk dakika uzunluğundaki fragman:

    Yeni fragmanda dizinin konusuyla ilgili daha fazla detaya yer verilmiş. Freya Allan tarafından canlandırılılan Prenses Ciri, fragmanın odağındaki karakter konumunda bulunuyor. Ciri'nin Geralt'a ulaşmaya çalıştığını görüyoruz. Geralt ise Ciri'yi bulup koruyacağına dair söz veriyor. İlk sezonun en azından önemli bir kısmı bu ikiliye odaklanacak gibi.

    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.

    İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Bakalım The Witcher dizisi ekranların yeni Game of Thrones'u olabilecek mi.



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    TheNewAtilla 5 sa.
    Geralt dışındaki (ki o da fazla yakışıklı ve kalıplı duruyor) her şeyi witcher evrenine kafamda oturtamadım.



    Neyse az kaldı izleyip, göreceğiz.
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    DARTH_BLACK 6 sa.
    her şekilde tutar,oyunun sevenleri ve konusu itibariyle orta dünya lügatıyla bu tarz yapımlar çok tutuyor dünya genelinde.GOT serisinin getirdiği bir etki buda.
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    eXteras 6 sa.
    Esmer yennefer, araya sıkıştırılmış zenci oyuncu, yennefer ile de triss arada lezbiyen takılırsa dizinin tam olarak içine edebilirler. 20 aralıkta netflixte.
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