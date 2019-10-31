The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanı yayınlandı

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Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı firma Netflix, dizinin ilk uzun fragmanını da beklendiği gibi bugün paylaştı. Her şeyiyle oldukça etkileyici görünen yeni fragman, diziyle ilgili epey bir detay içeriyor.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."

Netflix ayrıca yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihini de açıkladı. İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor gibi.