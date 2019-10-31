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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanı yayınlandı

    Netflix, The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanını yayınladı. Ayrıca fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de resmen açıklandı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher dizisinin ilk uzun fragmanı yayınlandı
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    Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı firma Netflix, dizinin ilk uzun fragmanını da beklendiği gibi bugün paylaştı. Her şeyiyle oldukça etkileyici görünen yeni fragman, diziyle ilgili epey bir detay içeriyor.

    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde: 

    "Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."

    Netflix ayrıca yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihini de açıkladı. İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor gibi.



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    babgozd 26 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Glorfindel1907 41 dk.
    Oyunları oynamadım, Fragman baya iyi bence
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    crazywinner3 53 dk.
    Netflix güzel dizi veya film yapamaz. Boşuma hype yapmayın
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    socialspace 1 sa. yeni yorumcu
    Prodüksiyon baya iyi gözüküyor. henry cavill göze batmıyor, yakışmış bence. Game of Thrones tadı aldım ama bakalım o kadar sevilecek mi...
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    Dropzone 1 sa.
    başarılı bu dizi tutar
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    dr20mouse 1 sa.
    Ciri'yle Yennefer daha iyi olabilirdi ya
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    strathmorea 2 sa.
    Dizi güzel olacak hissindeyim. Fragman gayet başarılı.
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    sendemail 2 sa.
    Çok iyi yapmışlar
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    StreamRolleR 3 sa.
    Aşırı iyi olmuş
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    Uykuusuz 3 sa.
    Baya beğendim. Uzun zamandır beklediğimiz fantastik dünyayı yaşatacak gibi 👍
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