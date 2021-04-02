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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı

    Netflix'in popüler dizisi The Witcher'ın çekimleri sonunda geçtiğimiz günlerde bitirilmişti. Çekimlerin bitmesine şerefine de ikinci sezondan Geralt'ın olduğu bir görsel yayınlandı.
    02 Nisan 2021, 23:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    10,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı
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    Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonundan yeni bir görsel yayınlandı.

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    Ayrıca Bkz. "The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor"

    Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi dizinin ikinci sezon çekimleri sonlandı. Yayınlanan görselde de çekimlerin bitmesi şerefine Geralt'ı, yani Henry Cavill'ı görüyoruz. Bahsi geçen görseli haberin giriş kısmında görebilirsiniz.

    Ayrıca geçtiğimiz hafta dizide Wild Hunt'ın olacağı onaylanmıştı. Yayınlanan son habere göre Wild Hunt'ın lideri, yani Eredin karakterini ise Sam Hazeldine canlandıracak. Kendisi daha önce Peaky Blinders, The Innocents ve The Huntsman: Winter's War'da oynamıştı.

    The Witcher'ın ikinci sezonu için bir yayın tarihi yok ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında. 

    The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı
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    https://comicbook.com/gaming/news/the-witcher-season-2-reportedly-casts-eredin-wild-hunt/
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aaaaa zenci eredin nasıl olmaz darıldım yada durun belki eşcinseldir olabilir sonuçta netflix beyim bir çözüm bulmuştur.
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    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu Jennifer ı değiştirin de
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aaaaa zenci eredin nasıl olmaz darıldım yada durun belki eşcinseldir olabilir sonuçta netflix beyim bir çözüm bulmuştur.
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