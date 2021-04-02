The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı

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Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli roman serisinden uyarlanan, oyun dünyasında da büyük popülerliğe sahip olan The Witcher'ın ikinci sezonundan yeni bir görsel yayınlandı.

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Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi dizinin ikinci sezon çekimleri sonlandı. Yayınlanan görselde de çekimlerin bitmesi şerefine Geralt'ı, yani Henry Cavill'ı görüyoruz. Bahsi geçen görseli haberin giriş kısmında görebilirsiniz.

Ayrıca geçtiğimiz hafta dizide Wild Hunt'ın olacağı onaylanmıştı. Yayınlanan son habere göre Wild Hunt'ın lideri, yani Eredin karakterini ise Sam Hazeldine canlandıracak. Kendisi daha önce Peaky Blinders, The Innocents ve The Huntsman: Winter's War'da oynamıştı.

The Witcher'ın ikinci sezonu için bir yayın tarihi yok ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. İkinci sezondan önce Vesemir karakterinin geçmişini anlatan bir animenin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca diziden 1200 yıl öncesini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin isimli bir başka dizi de geliştirme aşamasında.

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https://comicbook.com/gaming/news/the-witcher-season-2-reportedly-casts-eredin-wild-hunt/

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