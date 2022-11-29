CD Projekt Red onayladı: The Witcher Remake açık dünya olacak

The Witcher Remake açık dünya olacak
2007 yılında çıkan ilk The Witcher, tam açık dünyadan daha çok geleneksel bir doğrusal aksiyon-RPG türündeydi. Dolayısıyla ise The Witcher Remake’in ilk haliyle gelmesi biraz soru işareti uyandırıyordu zira Witcher 3 ile oyuncular tam açık dünya ortamını benimsemiş durumda. Fakat CDPR’nin mali raporuna göre The Witcher Remake, oyuncuları mutlu edecek şekilde "hikaye odaklı, tek oyunculu bir açık dünya RPG" olacak.
Stüdyo başkanı Adam Badowski, “The Witcher, CD Projekt Red ve bizim için her şeyin başladığı yerdi. Şimdiye kadar yaptığımız ilk oyundu ve o zamanlar bizim için büyük bir andı. Bu yere geri dönmek ve yeni nesil oyuncuların deneyimlemesi için oyunu yeniden yapmak, daha büyük değilse de aynı derecede büyük hissettiriyor” dedi.
CD Projekt Red diğer yapımlara yoğunlaşıyor
CD Projekt Red ayrıca dahili stüdyolarının neye odaklandığına dair bir güncelleme sağladı. Kod adı Canis Majoris olan Witcher yeniden yapımı, Fool's Theory dahili bir CDPR stüdyosu olmadığı için hemen alttaki görselde yer almıyor ancak diğer yapımların durumunu bizlere gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam