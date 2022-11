CD Projekt Red onayladı: The Witcher Remake açık dünya olacak

Tam Boyutta Gör Geçen ay, CD Projekt Red ve yeni Polonyalı geliştirici Fool's Theory'nin orijinal The Witcher'ın yeniden yapımı üzerinde çalıştığını duymuştuk. Firma resmi olarak. The Witcher Remake’in geleceğini Ekim ayında resmen duyurmuştu. CDPR’nin 2022 yılı üçüncü çeyrek mali raporunda ise The Witcher Remake’in açık dünya olacağı da artık onaylanmış durumda.

The Witcher Remake açık dünya olacak

2007 yılında çıkan ilk The Witcher, tam açık dünyadan daha çok geleneksel bir doğrusal aksiyon-RPG türündeydi. Dolayısıyla ise The Witcher Remake’in ilk haliyle gelmesi biraz soru işareti uyandırıyordu zira Witcher 3 ile oyuncular tam açık dünya ortamını benimsemiş durumda. Fakat CDPR’nin mali raporuna göre The Witcher Remake, oyuncuları mutlu edecek şekilde "hikaye odaklı, tek oyunculu bir açık dünya RPG" olacak.

Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, yeni oyun hakkında başka bir şey söylemedi ve Ekim ayında yaptığı açıklamayı yineledi: "Daha fazla ayrıntıyı paylaşmamız biraz zaman alacak."

Stüdyo başkanı Adam Badowski, “The Witcher, CD Projekt Red ve bizim için her şeyin başladığı yerdi. Şimdiye kadar yaptığımız ilk oyundu ve o zamanlar bizim için büyük bir andı. Bu yere geri dönmek ve yeni nesil oyuncuların deneyimlemesi için oyunu yeniden yapmak, daha büyük değilse de aynı derecede büyük hissettiriyor” dedi.

CD Projekt Red diğer yapımlara yoğunlaşıyor

CD Projekt Red ayrıca dahili stüdyolarının neye odaklandığına dair bir güncelleme sağladı. Kod adı Canis Majoris olan Witcher yeniden yapımı, Fool's Theory dahili bir CDPR stüdyosu olmadığı için hemen alttaki görselde yer almıyor ancak diğer yapımların durumunu bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Gördüğünüz gibi, temel Cyberpunk 2077 deneyimini korumaya ve güncellemeye odaklanan CD Projekt Red geliştiricilerinin sayısı azalmış durumda. Bunun yerine, stüdyonun çoğunluğu yaklaşan yeni nesle özel Cyberpunk 2077: Phantom Liberty genişlemesine odaklanmış görünüyor. Stüdyonun önemli bir kısmı da kod adı "Polaris" olan yeni Witcher üçlemesi için ön hazırlık çalışmalarına başlamış. Kod adı "Sirius" olan Molasses Flood, ve şu anda adı olmayan Witcher projeleri üzerindeki çalışmaların da hızlandığı görülmekte.

