The Witcher oyun serisi: Rekor kıran bir efsane oldu!

Tüm zamanların en büyük oyun serisi olma niteğinde
Bu tür rakamlar, serinin tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri olduğu kanıtlar nitelikte. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yeni satış rakamları Witcher 3'ü, her ikisi de 53 milyondan fazla satan Mario Kart 8 Deluxe ve Red Dead Redemption 2 gibi hit oyunların yanına koyuyor ve bu iki oyun da gelmiş geçmiş en çok satan oyunlar arasında yer almakta.Kaynakça https://www.pcgamer.com/the-witcher-3-has-sold-50-million-copies/ https://www.pushsquare.com/news/2023/05/the-witcher-3-sales-top-a-ridiculous-50-million https://www.theverge.com/2023/5/29/23741471/the-witcher-cd-projekt-red-cdpr-gaming-franchises Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)