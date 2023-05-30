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    The Witcher oyun serisi: Rekor kıran bir efsane oldu!

    Popüler oyun serisi The Witcher'ın satış rakamları CD Projekt Red tarafından açıklandı ve görünüşe göre en iyi oyun serisilerinden biri olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte satış rakamları:
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    The Witcher satış rakamlarıyla göz kamaştırdı Tam Boyutta Gör
    The Witcher oyun geliştiricisi CD Projekt Red'in (CDPR) yeni verilerinde, oyunun gerçekten ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Stüdyo pazartesi günü The Witcher oyunlarının 75 milyondan fazla sattığını ve bu satışların 50 milyondan fazlasından tek başına The Witcher 3: Wild Hunt'a ait olduğunu açıkladı.

    Tüm zamanların en büyük oyun serisi olma niteğinde

    Bu tür rakamlar, serinin tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri olduğu kanıtlar nitelikte. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yeni satış rakamları Witcher 3'ü, her ikisi de 53 milyondan fazla satan Mario Kart 8 Deluxe ve Red Dead Redemption 2 gibi hit oyunların yanına koyuyor ve bu iki oyun da gelmiş geçmiş en çok satan oyunlar arasında yer almakta.

    The Witcher satış rakamlarıyla göz kamaştırdı Tam Boyutta Gör
    Bu Witcher satış rakamları muhtemelen önümüzdeki yıllarda oldukça artacak gibi görünüyor. Zira CDPR Aralık ayında The Witcher 3 için yeni bir güncelleme yayınlamıştı ve Şirket ilk Witcher oyununun yeniden yapımı, yeni bir Witcher üçlemesi ve kod adı "Project Sirius" olan bir yan oyun da dahil olmak üzere bir dizi başka Witcher oyunları üzerinde çalışıyor.
    Kaynakça https://www.pcgamer.com/the-witcher-3-has-sold-50-million-copies/ https://www.pushsquare.com/news/2023/05/the-witcher-3-sales-top-a-ridiculous-50-million https://www.theverge.com/2023/5/29/23741471/the-witcher-cd-projekt-red-cdpr-gaming-franchises
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    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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