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Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X'e (Twitter) rakip olarak çıkardıkları Threads sosyal medya platformunun aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Threads büyümeye devam ediyor

Birinci yılına ulaşan Threads, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e rakip olarak piyasaya çıkmış ve başlangıçta hızlı büyüme rakamlarına ulaşmıştı. Platformun büyüme hızı yavaşlasa da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu büyüme rakamları Threads'in Instagram'da reklamının yapılıyor oluşundan kaynaklandığı aktarılıyor. Her iki platform da aynı hesap sistemini paylaşıyor. Threads, bir nevi Instagram'a bağlı bir mikro blog platformu olarak hizmet ediyor. Yine de 175 milyon aylık kullanıcı sayısı burun kıvrılacak bir rakam değil. Rakibi X'in aylık aktif kullanıcı sayısı ise 550 milyon seviyesinde.

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Her ne kadar Threads Meta'ya şu aşamada zarar yazan bir platform olsa da, Meta'nın mali gücü bu zararı karşılamaya fazlasıyla yetiyor. Şirketin önümüzdeki sene Threads'te reklamları etkinleştirmeyi planladığı aktarılıyor.

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Threads, aylık 175 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı