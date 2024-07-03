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    Anlık Bildirim

    Threads, aylık 175 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

    Meta tarafından X'e (Twitter) rakip olarak çıkarılan Threads, bir yılın ardından aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Platform istikrarlı biçimde büyümeye devam ediyor.
    Threads, aylık 175 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X'e (Twitter) rakip olarak çıkardıkları Threads sosyal medya platformunun aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

    Threads büyümeye devam ediyor

    Birinci yılına ulaşan Threads, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e rakip olarak piyasaya çıkmış ve başlangıçta hızlı büyüme rakamlarına ulaşmıştı. Platformun büyüme hızı yavaşlasa da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

    Threads, aylık 175 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Ancak bu büyüme rakamları Threads'in Instagram'da reklamının yapılıyor oluşundan kaynaklandığı aktarılıyor. Her iki platform da aynı hesap sistemini paylaşıyor. Threads, bir nevi Instagram'a bağlı bir mikro blog platformu olarak hizmet ediyor. Yine de 175 milyon aylık kullanıcı sayısı burun kıvrılacak bir rakam değil. Rakibi X'in aylık aktif kullanıcı sayısı ise 550 milyon seviyesinde.

    Her ne kadar Threads Meta'ya şu aşamada zarar yazan bir platform olsa da, Meta'nın mali gücü bu zararı karşılamaya fazlasıyla yetiyor. Şirketin önümüzdeki sene Threads'te reklamları etkinleştirmeyi planladığı aktarılıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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