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    Twitter eriyor: Threads sadece beş günde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı!

    Elon Musk, Mark Zuckerberg hakkında paylaştığı aşağılayıcı tweet ile Threads'in hızlı yükselişinin Twitter'da endişeye yol açtığının sinyalini verdi. Threads beş günde 100 milyon kullanıcıya ulaştı.
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    Threads 100 milyon kullanıcı Tam Boyutta Gör
    Instagram'ın metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads hızlı yükselişini sürdürüyor. Bu yükselişin Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki “iğnelemeler” sırasında olması da dikkat çekiyor. Öte yandan sadece 5 gün önce piyasaya sürülen Threads büyürken aynı zamanda Twitter’ın trafiğinin de düşüş yaşadığı görülüyor. Görünüşe göre Twitter’dan Threads’e bir geçiş var.

    Threads, 100 milyona ulaştı

    Threads sadece beş gün içinde 100 milyon üye sayısına ulaştı. Threads’ten önce en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT, iki ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bununla birlikte Mark Zuckerberg ilk gün yaptığı açıklamada uygulamanın iki saat içinde 2 milyon, dört saat içinde 5 milyon ve yedi saat içinde 10 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını belirtmişti. Ertesi sabah Meta CEO'su 30 milyondan fazla kişinin yeni uygulamayı denemek için kaydolduğunu belirtti. Son verilere göre ise Threads, 100 milyon aktif kullanıcı kilometre taşına ulaşmış durumda. Ancak asıl önemli olan bu kullanıcıların platformda tutulup tutulamayacağı.

    Threads beş günde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Birçok kişi Meta'nın yeni metin odaklı sosyal platformunu deniyor olsa da, bazı eksik özellikler var. Özellikle de uygulama, merkezi olmayan ağlardaki gönderiler için kullanılan protokol olan ActivityPub'ı desteklemiyor. Meta bunun üzerinde çalıştığını söylese de, entegrasyon sağlanana kadar uygulama gerçekten Fediverse'ün bir parçası olmayacak.

    Bunun dışında, gönderi arama, gönderi düzenleme, doğrudan mesajlar, hashtag'ler için destek yok. En önemlisi "Takip Edilenler" akışı da yok, yani mevcut akış tıpkı Instagram Reels gibi tamamen algoritma tabanlı. Yine de bu kadar kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşmak azımsanacak bir başarı değil. Bu arada Cloudflare CEO'su Matthew Prince, Threads üzerinden yaptığı paylaşımda Twitter'ın DNS sıralamasının yılın başından bu yana düşüş içinde olduğunu gösterdi. Bu durum, SimilarWeb’in Twitter trafiğinin yılın başından bu yana düşüş gösterdiğini ortaya koyan verilerini de destekliyor.

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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