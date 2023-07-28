Zuckerberg onayladı: Threads kullananların yarısından fazlası platformu terk etti

Tam Boyutta Gör Tarihin en hızlı 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads, benzer şekilde tarihin en hızlı küçülen uygulaması olma yolunda. Meta tarafından Instagram bünyesinde Twitter’a rakip olarak piyasaya sürülen Threads, şimdilerde kullanıcılarının büyük kısmını kaybetmiş durumda. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg de bu durumu onaylamış durumda.

Threads giderek ıssızlaşıyor

Mark Zuckerberg'den gelen bir açıklamaya göre Threads piyasaya sürüldükten sonra kullanıcı sayısında önemli bir düşüş yaşadı. Threads'in kullanıcılarının yarısından fazlası, piyasaya sürüldükten sonraki haftalar içinde metin tabanlı uygulamayı kullanmayı bıraktı. Mark Zuckerberg, elde tutma oranının beklenenden daha iyi olmasına rağmen "mükemmel olmadığını" söyledi. Bu düşüşü normal olarak değerlendirdi ve masaüstü erişimi ve arama gibi daha fazla özellik eklendikçe elde tutma oranının artmasını beklediğini söyledi.

“Eğer 100 milyondan fazla insan kaydolmuşsa, ideal olarak hepsinin ya da yarısının kalması harika olurdu. Henüz o noktada değiliz.”

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Yöneticiler şimdi Threads'te kullanıcı bağlılığını artırmaya odaklanmış durumda. Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, kullanıcıları geri gelmeye ikna etmek için Instagram'da önemli Threads'leri görüntülemek gibi "kalıcılığı artırıcı kancalar" aradıklarını söyledi. Threads piyasaya sürüldükten sonraki yedi gün içinde 150 milyondan fazla indirildi (iOS ve Google Play'in toplamı). Bu kilometre taşına, bunu en hızlı yapan ikinci uygulamadan 5,5 kat daha hızlı ulaştı. İkinci uygulamayı da biliyorsunuz… ChatGPT.

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Zuckerberg: Threads’i indirenlerin yarısından fazlası artık yok