Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Threads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak platform, kullanıcıların en çok talep ettiği iki özelliği test etmeye başladı. Sosyal medya platformu çok yakında uygulama içi kamera ve taslak özelliğine kavuşacak.

Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor

Platforma eklenecek özelliklerden ilki, ''taslakları kaydedebilme'' özelliği. Böylece kullanıcılar yazdıkları bir gönderiyi, daha sonra düzenleyebilecekleri ve yayınlayabilecekleri bir taslak olarak kolayca kaydedebilecekler. Ancak şu anda yalnızca bir taslak kaydedilebiliyor ve Meta'nın kullanıcılara daha fazla taslak kaydetme olanağı sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil.

Tam Boyutta Gör Şu an aktif olarak test edilen bir diğer özellik ise ''uygulama içi kamera''. Bu sayede Threads'in içinden cep telefonunun kamerasına hızlıca ulaşılabilecek. Bu özelliğin ''konuşmayı başlat'' bölümüne dahil edilmesi bekleniyor. Kısaca kullanıcılar kamera simgesine tıklayarak hızlıca paylaşım yapabilecek.

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Meta, yeni özelliklerin şu an için az sayıda kişi tarafından kullanılabileceğini, yani nihai sürüme geçmeden önce değişebileceğini söylüyor. Ayrıca yenilikler bunlarla sınırlı olmayacak. Geçtiğimiz ay, kullanıcılarının, beğendikleri gönderileri daha sonra tekrar gözden geçirmek üzere kaydedebilecekleri yer imi özelliği ortaya çıkmıştı. Diğer gelişmeler arasında ise trend konular ve Threads ile Facebook arasında çapraz paylaşım desteği bulunuyor.

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Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor! Taslak ve hızlı kamera