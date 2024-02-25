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    Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor: Taslak ve hızlı kamera

    Meta'nın Twitter rakibi Threads'e eklenecek yeni özellikler belli oldu. Sosyal medya platformu çok yakında taslak ve uygulama içi kamera erişimine kavuşacak. İşte detaylar.
    Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor! Taslak ve hızlı kamera Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi MetaThreads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak platform, kullanıcıların en çok talep ettiği iki özelliği test etmeye başladı. Sosyal medya platformu çok yakında uygulama içi kamera ve taslak özelliğine kavuşacak.

    Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor

    Platforma eklenecek özelliklerden ilki, ''taslakları kaydedebilme'' özelliği. Böylece kullanıcılar yazdıkları bir gönderiyi, daha sonra düzenleyebilecekleri ve yayınlayabilecekleri bir taslak olarak kolayca kaydedebilecekler. Ancak şu anda yalnızca bir taslak kaydedilebiliyor ve Meta'nın kullanıcılara daha fazla taslak kaydetme olanağı sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil.

    Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor! Taslak ve hızlı kamera Tam Boyutta Gör
    Şu an aktif olarak test edilen bir diğer özellik ise ''uygulama içi kamera''. Bu sayede Threads'in içinden cep telefonunun kamerasına hızlıca ulaşılabilecek. Bu özelliğin ''konuşmayı başlat'' bölümüne dahil edilmesi bekleniyor. Kısaca kullanıcılar kamera simgesine tıklayarak hızlıca paylaşım yapabilecek.

    Meta, yeni özelliklerin şu an için az sayıda kişi tarafından kullanılabileceğini, yani nihai sürüme geçmeden önce değişebileceğini söylüyor. Ayrıca yenilikler bunlarla sınırlı olmayacak. Geçtiğimiz ay, kullanıcılarının, beğendikleri gönderileri daha sonra tekrar gözden geçirmek üzere kaydedebilecekleri yer imi özelliği ortaya çıkmıştı. Diğer gelişmeler arasında ise trend konular ve Threads ile Facebook arasında çapraz paylaşım desteği bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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