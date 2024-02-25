Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor: Taslak ve hızlı kamera

Threads, iki yeni özelliğe kavuşuyor
Platforma eklenecek özelliklerden ilki, ''taslakları kaydedebilme'' özelliği. Böylece kullanıcılar yazdıkları bir gönderiyi, daha sonra düzenleyebilecekleri ve yayınlayabilecekleri bir taslak olarak kolayca kaydedebilecekler. Ancak şu anda yalnızca bir taslak kaydedilebiliyor ve Meta'nın kullanıcılara daha fazla taslak kaydetme olanağı sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil.
Meta, yeni özelliklerin şu an için az sayıda kişi tarafından kullanılabileceğini, yani nihai sürüme geçmeden önce değişebileceğini söylüyor. Ayrıca yenilikler bunlarla sınırlı olmayacak. Geçtiğimiz ay, kullanıcılarının, beğendikleri gönderileri daha sonra tekrar gözden geçirmek üzere kaydedebilecekleri yer imi özelliği ortaya çıkmıştı. Diğer gelişmeler arasında ise trend konular ve Threads ile Facebook arasında çapraz paylaşım desteği bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.