Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu

- Threads karakter sınırı ne kadar?
- Fediverse özelliği
- Tek tıkla karanlık mod
- Akış nasıl akıyor?
- DonanımHaber Threads sayfası
- Yorumlar
Threads karakter sınırı ne kadar?
Twitter'a benzer şekilde, Threads gönderileri ana akışta sunuluyor. Burada takip etmediğiniz kişilerin “thread’lerini” (sanırım böyle dememiz gerekiyor) de görebiliyorsunuz. Tüm gönderileri beğenebiliyor, tekrar paylaşabiliyor ve yanıtlayabiliyorsunuz.
Fediverse özelliği
Yani, çok yakında tüm kullanıcılar, Mastodon gibi sosyal platformları da içeren ActivityPub kullanan diğer uygulamalarda keşfedilebilecek bir threads.net kullanıcı adına sahip olacak. Bu da teorik olarak kendi uygulama içi bilgilerinizi kullanma ve kitlenizi diğer uygulamalardaki ve dijital alanlara taşıma imkanı sağlayacak. Dolayısıyla Threads profiliniz ile diğer fediverse platformlarda bulunan kişileri takip edebileceksiniz veya onlar sizi takip edebilecek.
Tek tıkla karanlık mod
Instagram’in şefi Adam Mosseri ayrıca uygulamaya fotoğraf ve video etiketlemenin yanı sıra sesli notların da geleceğini, ayrıca gönderi tepkilerini de düşündüklerini, ancak bunun kullanıcı arayüzünü karmaşıklaştırabileceğini ve Meta'nın bundan kaçınmak istediğini söylüyor
Akış nasıl akıyor?
Threads ana sayfasındaki gönderiler veya “thread’ler”, Mosseri’ye göre gönderiler hafifçe sıralayan bir algoritma ile kullanıcılara sunuluyor. Mosseri, etkileşimi artırmak için Threads akışınızda takip etmediğiniz hesaplardan gelen önerileri de vurgulamak istediklerini belirtiyor. Bu akış mantığı Twitter’ın mevcut kullanıcı arayüzüne benzer şekilde 'Takip Edilenler' ve 'Önerilenler' gibi ilerleyen zamanlarda bölünebilir. Bunların yanında halihazırda Threads uygulamasında hashtag'ler aktif değil. Instagram’da bu özelliğin olduğunu düşündüğümüzde ilerleyen zamanlarda hastag özelliğinin geleceğini düşünebiliriz.
DonanımHaber Threads sayfası
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)