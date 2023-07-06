Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu

Tam Boyutta Gör Meta'nın yeni Twitter avcısı Threads uygulaması artık aktif ve her geçen dakika uygulamanın nasıl göründüğüne ve çalıştığına dair daha fazla ayrıntı alıyoruz; Bunlardan birisi de Threads karakter sınırı. Ayrıca Instagram ekibi de yakında yeni platforma hangi özelliklerin geleceğine dair bazı bilgileri paylaştı.

Threads karakter sınırı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Threads karakter sınırının 500 olduğu açıklandı. Aynı zamanda 5 dakikaya kadar bağlantı, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor.

Twitter'a benzer şekilde, Threads gönderileri ana akışta sunuluyor. Burada takip etmediğiniz kişilerin “thread’lerini” (sanırım böyle dememiz gerekiyor) de görebiliyorsunuz. Tüm gönderileri beğenebiliyor, tekrar paylaşabiliyor ve yanıtlayabiliyorsunuz.

Fediverse özelliği

Yapılan açıklamaya göre Threads, üçüncü taraflarca işletilen, birbirine bağlı ve birbiriyle iletişim kurabilen farklı sunuculardan oluşan bir sosyal ağ olan fediverse'in bir parçası olacak. Şimdilik bu özellik kullanılmıyor ancak çok yakında aktif olacak.

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Yani, çok yakında tüm kullanıcılar, Mastodon gibi sosyal platformları da içeren ActivityPub kullanan diğer uygulamalarda keşfedilebilecek bir threads.net kullanıcı adına sahip olacak. Bu da teorik olarak kendi uygulama içi bilgilerinizi kullanma ve kitlenizi diğer uygulamalardaki ve dijital alanlara taşıma imkanı sağlayacak. Dolayısıyla Threads profiliniz ile diğer fediverse platformlarda bulunan kişileri takip edebileceksiniz veya onlar sizi takip edebilecek.

Tek tıkla karanlık mod

İşlevsellik açısından Threads, ekranın üst kısmındaki Threads simgesine dokunarak aydınlık ve karanlık mod arasında basit bir geçiş yapılmasını sağlıyor. Threads’in web ve iOS sürümünde bu özellik var ancak Android’te yok, kısa süre içinde gelecektir.

Instagram’in şefi Adam Mosseri ayrıca uygulamaya fotoğraf ve video etiketlemenin yanı sıra sesli notların da geleceğini, ayrıca gönderi tepkilerini de düşündüklerini, ancak bunun kullanıcı arayüzünü karmaşıklaştırabileceğini ve Meta'nın bundan kaçınmak istediğini söylüyor

Akış nasıl akıyor?

Threads ana sayfasındaki gönderiler veya “thread’ler”, Mosseri’ye göre gönderiler hafifçe sıralayan bir algoritma ile kullanıcılara sunuluyor. Mosseri, etkileşimi artırmak için Threads akışınızda takip etmediğiniz hesaplardan gelen önerileri de vurgulamak istediklerini belirtiyor. Bu akış mantığı Twitter’ın mevcut kullanıcı arayüzüne benzer şekilde 'Takip Edilenler' ve 'Önerilenler' gibi ilerleyen zamanlarda bölünebilir. Bunların yanında halihazırda Threads uygulamasında hashtag'ler aktif değil. Instagram’da bu özelliğin olduğunu düşündüğümüzde ilerleyen zamanlarda hastag özelliğinin geleceğini düşünebiliriz.

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