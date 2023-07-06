Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu

    Meta'nın Twitter rakibi Threads hızla büyüme devam ediyor. Kullanıcılar akın akın Threads’e gelirken aynı zamanda karakter sınırını da merak ediyor. İşte Threads karakter sınırı:
    Oy Ver
    Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yeni Twitter avcısı Threads uygulaması artık aktif ve her geçen dakika uygulamanın nasıl göründüğüne ve çalıştığına dair daha fazla ayrıntı alıyoruz; Bunlardan birisi de Threads karakter sınırı. Ayrıca Instagram ekibi de yakında yeni platforma hangi özelliklerin geleceğine dair bazı bilgileri paylaştı.

    Threads karakter sınırı ne kadar?

    Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Threads karakter sınırının 500 olduğu açıklandı. Aynı zamanda 5 dakikaya kadar bağlantı, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor.

    Twitter'a benzer şekilde, Threads gönderileri ana akışta sunuluyor. Burada takip etmediğiniz kişilerin “thread’lerini” (sanırım böyle dememiz gerekiyor) de görebiliyorsunuz. Tüm gönderileri beğenebiliyor, tekrar paylaşabiliyor ve yanıtlayabiliyorsunuz.

    Fediverse özelliği

    Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu
    Yapılan açıklamaya göre Threads, üçüncü taraflarca işletilen, birbirine bağlı ve birbiriyle iletişim kurabilen farklı sunuculardan oluşan bir sosyal ağ olan fediverse'in bir parçası olacak. Şimdilik bu özellik kullanılmıyor ancak çok yakında aktif olacak.

    Yani, çok yakında tüm kullanıcılar, Mastodon gibi sosyal platformları da içeren ActivityPub kullanan diğer uygulamalarda keşfedilebilecek bir threads.net kullanıcı adına sahip olacak. Bu da teorik olarak kendi uygulama içi bilgilerinizi kullanma ve kitlenizi diğer uygulamalardaki ve dijital alanlara taşıma imkanı sağlayacak. Dolayısıyla Threads profiliniz ile diğer fediverse platformlarda bulunan kişileri takip edebileceksiniz veya onlar sizi takip edebilecek.

    Tek tıkla karanlık mod

    Threads karakter sınırı ve gelecek dev özellikler belli oldu
    İşlevsellik açısından Threads, ekranın üst kısmındaki Threads simgesine dokunarak aydınlık ve karanlık mod arasında basit bir geçiş yapılmasını sağlıyor. Threads’in web ve iOS sürümünde bu özellik var ancak Android’te yok, kısa süre içinde gelecektir.

    Instagram’in şefi Adam Mosseri ayrıca uygulamaya fotoğraf ve video etiketlemenin yanı sıra sesli notların da geleceğini, ayrıca gönderi tepkilerini de düşündüklerini, ancak bunun kullanıcı arayüzünü karmaşıklaştırabileceğini ve Meta'nın bundan kaçınmak istediğini söylüyor

    Akış nasıl akıyor?

    Threads ana sayfasındaki gönderiler veya “thread’ler”, Mosseri’ye göre gönderiler hafifçe sıralayan bir algoritma ile kullanıcılara sunuluyor. Mosseri, etkileşimi artırmak için Threads akışınızda takip etmediğiniz hesaplardan gelen önerileri de vurgulamak istediklerini belirtiyor. Bu akış mantığı Twitter’ın mevcut kullanıcı arayüzüne benzer şekilde 'Takip Edilenler' ve 'Önerilenler' gibi ilerleyen zamanlarda bölünebilir. Bunların yanında halihazırda Threads uygulamasında hashtag'ler aktif değil. Instagram’da bu özelliğin olduğunu düşündüğümüzde ilerleyen zamanlarda hastag özelliğinin geleceğini düşünebiliriz.

    DonanımHaber Threads sayfası

    En son teknoloji haberleri, gündem, son dakika gelişmeleri ve fazlası için DonanımHaber'i Threads'e takip edebilirsiniz: threads.net/@donanimhabercom

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trafik cezası ödenmezse ne olur grundig tv en iyi görüntü ayarları kan alınırken damardan kan gelmemesi teoman aşk kırıntıları kimle söylüyor gta 4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız