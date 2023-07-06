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    Threads rekoru koşuyor: 10 milyonu kullanıcıyı geride bıraktı

    Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Mark Zuckerberg, platformun 7 saatte 10 milyon kullanıcıyı geride bıraktığını duyurdu. 
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    Threads rekoru koşuyor! 10 milyonu kullanıcıyı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Mark Zuckerberg tarafından Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulaması, geçtiğimiz saatlerde 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı. Öyle ki 2 saat içerisinde 2 milyon kullanıcıyı geride bıraktığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Mark Zuckerberg, sosyal medya platformu için yeni bir rekor daha paylaştı. Threads,yedi saatte 10 milyon yeni kullanıcı kazadı.

    Threads'e yoğun ilgi: Kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı 

    Bildiğiniz üzere Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen kısıtlamalar nedeniyle son dönemde önemli eleştiriler aldı. Bu bağlamda Instagram entegrasyonu ile dikkat çeken Threads, çıkışından bu yana yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. 

    Daha önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg,  App Store'da indirilmeye açıldıktan iki saat sonra Threads'e iki milyon kullanıcının kayıt olduğunu duyurmuştu. Yeni açıklama ise, bu sayının daha da katlanacağına işaret ediyor.

    Threads rekoru koşuyor! 10 milyonu kullanıcıyı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Threads için Twitter gibi kullanıcıların mikroblog yazılar paylaşabildiği bir platform diyebiliriz. Bu bağlamda yeni platform, tıpkı Twitter’ın eski halinde olduğu gibi 500 karakter sınırına sahip. Ayrıca Twitter’daki tweet atma, retweet, beğenme ve etiketleme özelliklerinin hepsi bu uygulamada da yer alıyor. Bu gönderiler ise, link, fotoğraf ve 5 dakikaya kadar uzunlukta video içerebiliyor.

    DonanımHaber Threads sayfası

    En son teknoloji haberleri, gündem, son dakika gelişmeleri ve fazlası için DonanımHaber'i Threads'e takip edebilirsiniz. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 30 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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