Threads rekoru koşuyor: 10 milyonu kullanıcıyı geride bıraktı

Threads'e yoğun ilgi: Kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı
Bildiğiniz üzere Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen kısıtlamalar nedeniyle son dönemde önemli eleştiriler aldı. Bu bağlamda Instagram entegrasyonu ile dikkat çeken Threads, çıkışından bu yana yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor.
Daha önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg, App Store'da indirilmeye açıldıktan iki saat sonra Threads'e iki milyon kullanıcının kayıt olduğunu duyurmuştu. Yeni açıklama ise, bu sayının daha da katlanacağına işaret ediyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)