Threads'te gündemi yapay zeka özetleyecek

Tam Boyutta Gör Threads, aramayı genişletiyor ve gündemleri yapay zekayla özetleyecek. Adam Mosseri, bunların kullanıcıların uzun zamandır beklediği iyileştirmeler olduğunu söylüyor.

Threads, iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazandı 1 hf. önce eklendi

Threads'e gelişmiş arama ve yapay zeka destekli özet geliyor

Threads’te artık belirli tarih aralığındaki gönderiler ve hesap özelinde arama yapılabilecek. Şu anda Threads’te gelişmiş arama yok, belirli bir Threads gönderisini aramanın en iyi yolu Google’ı kullanmak. Threads, ayrıca ülkede en çok konuşulan konuları bir araya toplayan gündemi özetlemek için yapay zekayı kullanacak. Gündemde daha fazla trend konu gösterecek.

Threads, yakın zamanda kullanıcılarının algoritmik akışlarında iyileştirmeler sunacağını, özel akışları test ettiğini duyurmuştu. Bu değişiklikler Threads’in rakibi Bluesky’ın büyümesinde büyük bir artışın olduğu zamana denk geldi. Threads, son iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazansa da Bluesky, 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

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