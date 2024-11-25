Threads'te gündemi yapay zeka özetleyecek

Threads'e gelişmiş arama ve yapay zeka destekli özet geliyor
Threads’te artık belirli tarih aralığındaki gönderiler ve hesap özelinde arama yapılabilecek. Şu anda Threads’te gelişmiş arama yok, belirli bir Threads gönderisini aramanın en iyi yolu Google’ı kullanmak. Threads, ayrıca ülkede en çok konuşulan konuları bir araya toplayan gündemi özetlemek için yapay zekayı kullanacak. Gündemde daha fazla trend konu gösterecek.
Threads, yakın zamanda kullanıcılarının algoritmik akışlarında iyileştirmeler sunacağını, özel akışları test ettiğini duyurmuştu. Bu değişiklikler Threads’in rakibi Bluesky’ın büyümesinde büyük bir artışın olduğu zamana denk geldi. Threads, son iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazansa da Bluesky, 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.Kaynakça https://www.threads.net/@mosseri/post/DCrXrYSvjNR https://www.engadget.com/social-media/threads-is-testing-out-advanced-search-features-and-ai-summaries-for-trending-topics-182250201.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.