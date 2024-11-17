Tam Boyutta Gör X’e alternatif olarak çıkan Bluesky, yükselişte olabilir ama Meta’nın sosyal ağı Threads çok daha hızlı büyüyor. Instagram ve Threads’in başındaki isim olan Adam Mosseri, yakın zamanda Threads’e yalnızca Kasım ayında 15 milyondan fazla kişinin kayıt olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'de kapalı Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti 3 ay önce eklendi

Bluesky’ın toplam kullanıcısı Ekim sonunda 15 milyona yükseldi. SmiliarWeb’in raporuna göre, Twitter (X) Elon Musk’ın gelmesinden sonra 115.000 kullanıcı kaybetti. Bluesky, X’e alternatif olarak gösterilse de çok daha hızlı büyüyen bir platform var: Threads. Threads, yalnızca iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazandı.

Son iki haftalık indirmelere bakıldığında, iOS tarafında 4.8 milyon, Android tarafında 8.2 milyon kişi Threads uygulamasını indirmiş. AppFigures tarafından sağlanan bu rapora göre, Threads’i web tarayıcı üzerinden de kullanan çok sayıda kullanıcı var. Buna ek olarak, Threads’in yükselişte olduğu dönemde uygulamayı en çok indiren ülkeler arasında Amerika, Brezilya ve Hindistan bulunuyor. Threads, uzun bir süredir Türkiye’de yasaklı.

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Threads, iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazandı