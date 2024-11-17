Bluesky’ın toplam kullanıcısı Ekim sonunda 15 milyona yükseldi. SmiliarWeb’in raporuna göre, Twitter (X) Elon Musk’ın gelmesinden sonra 115.000 kullanıcı kaybetti. Bluesky, X’e alternatif olarak gösterilse de çok daha hızlı büyüyen bir platform var: Threads. Threads, yalnızca iki haftada 15 milyondan fazla kullanıcı kazandı.
Son iki haftalık indirmelere bakıldığında, iOS tarafında 4.8 milyon, Android tarafında 8.2 milyon kişi Threads uygulamasını indirmiş. AppFigures tarafından sağlanan bu rapora göre, Threads’i web tarayıcı üzerinden de kullanan çok sayıda kullanıcı var. Buna ek olarak, Threads’in yükselişte olduğu dönemde uygulamayı en çok indiren ülkeler arasında Amerika, Brezilya ve Hindistan bulunuyor. Threads, uzun bir süredir Türkiye’de yasaklı.Kaynakça https://www.threads.net/@mosseri/post/DCWz7LSvA36 https://www.pcmag.com/news/meta-threads-gains-15-million-users-in-2-weeks Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir