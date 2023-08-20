Türk Hava Yolları elektronik para ve ödeme sistemlerine el atıyor

Dünyanın en önemli hava yolları arasında yer alan Türk Hava Yolları yeni bir sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Son dönemde trendi giderek yükselen dijital para ve ödeme sistemleri firmanın gündeminde.

THY dijital parası mı çıkıyor?

Son çeyrekte 107 milyar TL satış geliri ve 17 milyar TL üzerinde kâr elde eden Türk Hava Yolları, bu devasa para akışını değer yaratan bir iş modeli haline dönüştürmek için yeni bir iştirak kurduğunu duyurdu.

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THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi adıyla kurulan iştirak, elektronik para ve ödeme sistemlerinde fırsat arayacak. Ortaya çıkan projelerin kısmi veya tamamen THY bünyesine entegre edilmesi planlanıyor.

THY dijital para sistemi ne şekilde olacak bilinmiyor ancak bilet satışlarında kullanma niyeti açıklamalardan anlaşılıyor. Muhtemelen ödül programları gibi teşviklerle yolcuların dijital para kullanması sağlanacak.

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THY dijital ödeme hamlesi yapıyor