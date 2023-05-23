Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sivil havacılık için önemli bir anlaşma yapıldı. TUSAŞ, THY için yerli ve milli eğitim uçağı üretecek.

İmzalanan kontrata göre TUSAŞ, THY’nin eğitim birimi olan TAFA (Turkish Airlines Flight Academy) için 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilecek. Böylece Türkiye’de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak

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TUSAŞ, yılda 200 adet eğitim uçağı üretecek. THY’nin yanı sıra yabancı firmalarla iş birliği yapılarak bu uçakların ihraç edilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ, eğitim uçaklarını özgün olarak tasarlayıp üretecek. THY’nin pilot eğitimlerini karşılayacak kabiliyetlere sahip olacak. Muadillerine göre daha üstün performans ve uçuş kalitesine sahip olması, son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılması ve uzun ömürlü olması hedefleniyor. Uçakların 2026 ve 2027 yıllarında THY’ye teslim edilmesi planlanıyor.

Bu anlaşmanın TUSAŞ için sivil havacılığa ilk adım olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu açıklamalarda bulundu:

"Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."

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TUSAŞ, THY için Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek