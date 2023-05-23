TUSAŞ, THY için Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek

İmzalanan kontrata göre TUSAŞ, THY’nin eğitim birimi olan TAFA (Turkish Airlines Flight Academy) için 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilecek. Böylece Türkiye’de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak
TUSAŞ, yılda 200 adet eğitim uçağı üretecek. THY’nin yanı sıra yabancı firmalarla iş birliği yapılarak bu uçakların ihraç edilmesi hedefleniyor.
Bu anlaşmanın TUSAŞ için sivil havacılığa ilk adım olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu açıklamalarda bulundu:
"Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkanları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla birlikte biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.