Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor

    Yaşanan 737 MAX krizi sonrasında ciddi zarara uğrayan ve koltuk sayısı %6.7 oranında azalan Türk Hava Yolları, sonunda Boeing'i dava etmeye karar verdi.
    1 sa.
    1b
    59
    4
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Karıştığı kazalar sonrası üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmayan havacılık devi Boeing’e ait 737 MAX uçaklar için geçtiğimiz günlerde üretimi durdurma kararı alınmıştı. Halihazırda yerde bekletilen uçaklar dünya çapındaki havayolu şirketleri için ciddi sıkıntılar yaratmışken, Boeing’in aldığı bu karar ise bardağı taşıran son damla oldu.

    Ayrıca Bkz. "General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı"

    Şirketin en büyük müşterileri arasında bulunan ve Boeing’e 75 adet 737 MAX siparişi vermiş olan Türk Hava Yolları (THY) mevcut duruma daha fazla seyirci kalamadı. Filosunda bulunan 24 adet 737 MAX’ı da operasyonlarında zaten kullanamayan THY, yaşadığı mağduriyeti sonlandırmak adına Boeing’e dava açmaya karar verdi.

    Koltuk sayısında %7'ye yaklaşan azalma

    Her gün 1200'ün üzerinde uçuş gerçekleştiren ve 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu THY’nin 737 MAX krizi yüzünden operasyon stratejisini yeniden planlamak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Azalan uçak sayısıyla doğru orantılı olarak uçuş sayıları ve bilet fiyatları da ne yazık ki olumsuz etkilenmiş durumda.

    THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk 11 ayında bir önceki yıla kıyasla arz edilen koltuk sayısında %6.7 azalma olduğu ifade edilmiş. Koltuk sayısındaki azalmaya rağmen artan talep ise bilet fiyatlarındaki artışı kaçınılmaz kılmış.

    ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), Ocak 2020'den itibaren üretimine ara verilen 737 MAX’lar kapsamında uçakların yeniden gökyüzü ile buluşmasına yönelik izinlerin ne zaman verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmamasının altını çizmişti. Gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.



    http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/thy-boeinge-dava-acacak-6104729?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 1 sa.
    Rus veya Cinli sirketlere ise birazcik SIKAR MI ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fotrsapka 1 sa.
    Sürekli büyüyen bir firma için ufalma. Üzücü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 1 sa.
    %6.7 çok ciddi bi rakam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 sa.
    hele şükür bir Türk şirketi yabancı bir şirketi dava ediyor. Darısı volkswagen in başına.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı 37 dk. IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var 1 sa. Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor Sonraki Apple Pencil çizim hissiyatını daha da geliştirecek 11 sa. Avrupa'nın 'ötegezegen avcısı' Cheops uzaya fırlatıldı: İşte teleskobun hedefi 13 sa. Broadcom kablosuz yonga birimini satıyor 14 sa. Steam Kış İndirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 14 sa. Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor 15 sa. Dünyanın en çok kullanılan sanal asistanı Siri oldu 15 sa. Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman 15 sa. Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor 16 sa. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro 16 sa. Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor 16 sa. MacBook Pro 16" kutusundan çıkıyor | Bize ne sunuyor? 16 sa. Samsung, Galaxy Home Mini'yi CES 2020'de sahneye çıkaracak 17 sa. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı 17 sa. Google’dan kesinti açıklaması 18 sa. Spotify’dan sosyalliği artıracak ‘Tastebuds’ özelliği geliyor 18 sa. Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı 18 sa. HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150 18 sa. 3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor 19 sa. HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 19 sa. Ninja artık spor ayakkabılarınızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Emine Erdoğan ve kızları da katıldı: 50 kişilik programa 1 mil...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim