THY, iyice derinleşen 737 MAX krizi sonrası Boeing’e dava açıyor

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Karıştığı kazalar sonrası üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmayan havacılık devi Boeing’e ait 737 MAX uçaklar için geçtiğimiz günlerde üretimi durdurma kararı alınmıştı. Halihazırda yerde bekletilen uçaklar dünya çapındaki havayolu şirketleri için ciddi sıkıntılar yaratmışken, Boeing’in aldığı bu karar ise bardağı taşıran son damla oldu.

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Şirketin en büyük müşterileri arasında bulunan ve Boeing’e 75 adet 737 MAX siparişi vermiş olan Türk Hava Yolları (THY) mevcut duruma daha fazla seyirci kalamadı. Filosunda bulunan 24 adet 737 MAX’ı da operasyonlarında zaten kullanamayan THY, yaşadığı mağduriyeti sonlandırmak adına Boeing’e dava açmaya karar verdi.

Koltuk sayısında %7'ye yaklaşan azalma

Her gün 1200'ün üzerinde uçuş gerçekleştiren ve 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu THY’nin 737 MAX krizi yüzünden operasyon stratejisini yeniden planlamak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Azalan uçak sayısıyla doğru orantılı olarak uçuş sayıları ve bilet fiyatları da ne yazık ki olumsuz etkilenmiş durumda.

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Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk 11 ayında bir önceki yıla kıyasla arz edilen koltuk sayısında %6.7 azalma olduğu ifade edilmiş. Koltuk sayısındaki azalmaya rağmen artan talep ise bilet fiyatlarındaki artışı kaçınılmaz kılmış.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), Ocak 2020'den itibaren üretimine ara verilen 737 MAX’lar kapsamında uçakların yeniden gökyüzü ile buluşmasına yönelik izinlerin ne zaman verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmamasının altını çizmişti. Gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/thy-boeinge-dava-acacak-6104729?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle