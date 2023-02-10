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    THY, yurt içi uçuşlar için ücretsiz bilet değişimi yapacak

    Afet bölgesinden tahliye seferlerini sürdüren THY, 6-28 Şubat yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme yaptı. Bu tarihler arasındaki uçuşlar için bilet değişimi ücretsiz, iadeler kesintisiz yapılacak.
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    thy yurt içi uçuşlar bilet ücretsiz ve iade Tam Boyutta Gör
    THY, afet bölgelerinden tahliye seferleri düzenlemeye devam ediyor. 8 Şubat tarihi itibarıyla 19.050 kişinin tahliye edildiği, 179 sefer ile 30.318 kişinin afet bölgesinden tahliyesinin hedeflendiği söylendi. Şimdiye kadar tahliye edilen kişi sayısı; 44.716. Afet bölgelerine ayrıca 18 kargo seferi ile 920 ton yardım malzemesi taşıyan THY, 6 - 28 Şubat tarihleri arasında yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme yaptı.

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, THY’nin 6 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarda ücretsiz bilet değiminin yapılabileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edileceğini söyledi.

    Biletlerin 9 Şubat 2023 ve önceki bir tarihte düzenlenmiş olması koşulu belirtildi. Vatandaşlar, bilet değişikliği ve iade işlemlerini 31 Mart 2023 tarihine kadar THY’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 12 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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