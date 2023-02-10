THY, yurt içi uçuşlar için ücretsiz bilet değişimi yapacak

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, THY’nin 6 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarda ücretsiz bilet değiminin yapılabileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edileceğini söyledi.
Biletlerin 9 Şubat 2023 ve önceki bir tarihte düzenlenmiş olması koşulu belirtildi. Vatandaşlar, bilet değişikliği ve iade işlemlerini 31 Mart 2023 tarihine kadar THY’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah