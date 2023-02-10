Tam Boyutta Gör THY, afet bölgelerinden tahliye seferleri düzenlemeye devam ediyor. 8 Şubat tarihi itibarıyla 19.050 kişinin tahliye edildiği, 179 sefer ile 30.318 kişinin afet bölgesinden tahliyesinin hedeflendiği söylendi. Şimdiye kadar tahliye edilen kişi sayısı; 44.716. Afet bölgelerine ayrıca 18 kargo seferi ile 920 ton yardım malzemesi taşıyan THY, 6 - 28 Şubat tarihleri arasında yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme yaptı.

Socios depremzedelerin yanında 2 sa. önce eklendi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara başsağlığı, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, THY’nin 6 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarda ücretsiz bilet değiminin yapılabileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edileceğini söyledi.

Biletlerin 9 Şubat 2023 ve önceki bir tarihte düzenlenmiş olması koşulu belirtildi. Vatandaşlar, bilet değişikliği ve iade işlemlerini 31 Mart 2023 tarihine kadar THY’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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THY, yurt içi uçuşlar için ücretsiz bilet değişimi yapacak