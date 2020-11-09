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    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında inceleme başlattı

    Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından indirim dönemleri hakkında tüketicilere uyarılar yapıldı. Kasım ayındaki indirim günleri hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    33

    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında inceleme başlattı
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    Kasım ayına girmemizle birlikte e-ticaret sitelerinin aylardır beklenen indirim dönemleri başladı. 11.11 ve Black Friday indirimleri olarak bilinen indirimler şimdiden pek çok sitede başlamış durumda.

    Amazon’da Şahane İndirim Günler, Trendyol’da Süper İndirim Günleri, Hepsiburada’da Efsane Kasım Fırsatları, n11’de 11.11 indirimleri ve diğer e-ticaret siteleri, mağazalardaki indirimler hakkında Ticaret Bakanlığı bilgilendirme metni yayınladı. Tüketicileri indirimler hakkında bilinçli olması gerektiği, satıcıların ise indirim oranı hakkında adil olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, indirimler hakkında re’sen inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, sitelerdeki indirimleri ve stokları takip ederek tüketiciyi yanıltan kampanyalar hakkında idari yaptırım uygulayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı"

    Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere uyarı:

    "Bilindiği üzere yılın belirli dönemlerinde özellikle de Kasım ayında “Efsane Cuma İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri”, “Süper Cuma İndirimleri” vb. isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapılmaktadır.

    İçinde bulunulan COVİD-19 salgınının da etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan  ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle “online mesafeli alışverişleri” tercih ettiği gözlemlenmektedir.

    Ancak online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama,  kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama vb. birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir.

    Bu kapsamda tüketicilerimizin mağdur olmamak, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

    • Alışveriş öncesi tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti tam ve doğru olarak belirlemeleri ve bütçeleri ile harcamaları arasındaki dengeyi gözetmeleri;
    • Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı ve gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri vb. yerlerden gerekli sorgulamanın yapılması; satışa sunulan ürün fiyatının özellikle standart nitelikteki ürünler için diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılması,
    • Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü,
    • Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerine ilişkin olarak satıcı veya sağlayıcının internet sitesine ilişkin yönlendirmenin yapıldığının adres çubuğundan kontrol edilmesi,
    • Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,
    • Özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma yapılması"


    https://ticaret.gov.tr/haberler/efsane-cuma-indirimlerine-iliskin-basin-aciklamasi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    realblade (Gökhan Kemiksiz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece şu an için değil sürekli denetleme olmalı. Mesela bir ürün fiyatı 300 TL ama hep indirimle yıl boyunca 200 e satılıyor. Yıl boyunca indirim olmaz ki. Demek ki bu ürünün fiyatı 300 değil.
    Sadece şu an için değil sürekli denetleme olmalı. Mesela bir ürün fiyatı 300 TL ama hep indirimle yıl boyunca 200 e satılıyor. Yıl boyunca indirim olmaz ki. Dem...
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    2 Yanıt Yanıtla +122
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse 1 aydır Ryzen 5 3600 fiyatlarını takip ediyorum, genelde 1700-1800 civarında iken doların yükselmesiyle 1999 TL'leri gördü. Hepsiburada'nın Kasım indirimlerinde fiyatına bakayım dedim ne "indirim" yapmışlar diye, malum bilgisayar bileşenlerinde sepette ekstra %25 indirim diyordu ancak fiyatlara baktığımda güya 2999 TL'den 2099 TL'ye indirmişler.
    Neredeyse 1 aydır Ryzen 5 3600 fiyatlarını takip ediyorum, genelde 1700-1800 civarında iken doların yükselmesiyle 1999 TL'leri gördü. Hepsiburada'nın Kasım indi...
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    6 Yanıt Yanıtla +90
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    Ceqa (Güray ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu indirim yalanına bir çözüm bulmak gerekli
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    gozcelik (Gürkan ÖZÇELİK) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy s10+ telefon almak istedim. N11'de 5300, HB'de ise 5100 görünüyordu.
    11 Kasım başlayınca N11'de 5099'a (yani normal fiyatına çekilmiş oldu). HB ise şu özel kulbe dahil olanlar için 4999TL'ye çekti fiyatını.

    N11'de hediye çeki de kullanınca gayet cazip fiyata gelmiş oldu.

    Alınacak ürüne ve satıcıya göre farklı senaryolar yaşanlar olmuştur mutlaka.

    Yine galiba ilk kez bu yıl N11, kendi satıcılarına 11 Kasım satış stratejleri için eğitim vermiş.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakanlıklardan beklediğimiz hareketler. rtük hariç :D
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    m-99 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kestane fırsatlar çöp alayı. Soruşturmadan da hiçbir şey çıkmaz geçen yıl da aynısı olmuştu. Reklam şirketleri ünlüler falan bunların parasını iyi söğüşlüyor .
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    .: mds :. (mds mds) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hepsi dümen.
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    yuhaser (yusuf filik) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben xdrive kasırga modeli için N11 de favorilere ekledim. 10.11.2020 tarihinde saat 23:59 a kadar fiyat 1629 TL idi. 11.11.2020 oldu fiyat 1739 TL ye çıktı. xDrive Kasırga Profesyonel Oyun | Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah 2.600,00 TL yerine 1.729,13 TL

    https://urun.n11.com/oyuncu-koltuklari/xdrive-kasirga-profesyonel-oyun-oyuncu-koltugu-kirmizisiyah-P278876689 burada soru cevap kısmında yazdıklarıma bakın. Bir de fiyat takip kısmından da bakabilirsiniz. Tam bir şaka gibi.
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    megaladon 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 haftadır takip ettiğim ürünler 8 - 9 kez fiyat değiştirdi..sadece bugün 2 kez fiyat değişti.kafalarına göre fiyat değiştiriyorlar..efsane oldu sana kestane..
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    muaz1984 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirimi ciddi olarak yabancı ülkeler hile hurda olmadan yapıyorlar. Abim Almanya'da indirim ( kendisi angebote diyor) olunca burdaki gibi kolpa değil harbiden güzel fiyatlara iniyor diyor.
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    crazydange (Sergen ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Televizyon almayı düşünüyorum ve bir kaç gündür bir televizyon modeli üzerinde duruyordum. Belki 11.11 indirimiyle birşey yakalarım diye özellikle bugün bakayım dedim ve ne göreyim 5900 TL Civarında olan televizyonu 6300 TL ve üzerine fiyat yazmışlar ve bir satıcı daha canlı olarak alsam mı almasam mı diye düşünürken 300 TL indirimle 5600TLye alırım derken bir baktım fiyatı 6287 TL ye çekti tam sipariş verecekken. Bunlar tam olarak KAN EMİCİLER !!!

    Birşey alacaksanız gerçekten böyle indirim günlerinde almanıza gerek yok çünkü normal günlerde en azından normal fiyatlarından satıyorlar.

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    redwhiteee (rrrr aaaa) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepsiburada başı çekiyor
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    Merdomable 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Halen alan var mı bu indirimler ile? Kalem 20 tl den 1 tl ye iniyor falan fişman bunlar hep hikaye kafası biraz basan adam az araştırır elinde internet gibi bir nimet var.
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    -PoseidoN- (Gökay ) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) Merdomable
    İphone 11 64 gb n11 sitesinde kupon ile 6.800 tl'ye geliyor... Mediamarkt-vatan-teknosa'larda şu an 7.500 tl cihazın fiyatı, istediğin yeri araştır daha ucuzunu bulamazsın. Arada yararlılar oluyor ha satıcılara güvenilirmi orası ayrı
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    10995 kez okundu.
    53 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ticaret bakanlığı, black friday ve
    8 etiket daha 11.11 indirim n11 amazon trendyol hepsiburada efsane cuma Internet
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