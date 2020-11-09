Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında inceleme başlattı

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Kasım ayına girmemizle birlikte e-ticaret sitelerinin aylardır beklenen indirim dönemleri başladı. 11.11 ve Black Friday indirimleri olarak bilinen indirimler şimdiden pek çok sitede başlamış durumda.

Amazon’da Şahane İndirim Günler, Trendyol’da Süper İndirim Günleri, Hepsiburada’da Efsane Kasım Fırsatları, n11’de 11.11 indirimleri ve diğer e-ticaret siteleri, mağazalardaki indirimler hakkında Ticaret Bakanlığı bilgilendirme metni yayınladı. Tüketicileri indirimler hakkında bilinçli olması gerektiği, satıcıların ise indirim oranı hakkında adil olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, indirimler hakkında re’sen inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, sitelerdeki indirimleri ve stokları takip ederek tüketiciyi yanıltan kampanyalar hakkında idari yaptırım uygulayacak.

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Ayrıca Bkz. "Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı"

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere uyarı:

"Bilindiği üzere yılın belirli dönemlerinde özellikle de Kasım ayında “Efsane Cuma İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri”, “Süper Cuma İndirimleri” vb. isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapılmaktadır.

İçinde bulunulan COVİD-19 salgınının da etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle “online mesafeli alışverişleri” tercih ettiği gözlemlenmektedir.

Ancak online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama vb. birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir.

Bu kapsamda tüketicilerimizin mağdur olmamak, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

Alışveriş öncesi tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti tam ve doğru olarak belirlemeleri ve bütçeleri ile harcamaları arasındaki dengeyi gözetmeleri;

Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı ve gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri vb. yerlerden gerekli sorgulamanın yapılması; satışa sunulan ürün fiyatının özellikle standart nitelikteki ürünler için diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılması,

Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü,

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerine ilişkin olarak satıcı veya sağlayıcının internet sitesine ilişkin yönlendirmenin yapıldığının adres çubuğundan kontrol edilmesi,

Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,

Özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma yapılması"

https://ticaret.gov.tr/haberler/efsane-cuma-indirimlerine-iliskin-basin-aciklamasi

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