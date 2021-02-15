Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor

Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyat artışının önüne geçmek için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerden biri de 'fiyat karşılaştırma uygulaması'.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform üzerinde çalışıldığını duyurdu. Akakçe, cimri vb. fiyat karşılaştırma uygulamaları gibi ancak sadece marketlerdeki fiyatların karşılaştırılacağı bir platform olacak. Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek. Hem mobil uygulama hem de web site üzerinden karşılaştırma yapılabilecek.İlginizi Çekebilir Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor
Bu uygulama sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlı marketleri tercih edecek. Müşteri kazanmak isteyen marketlerin fiyat indirimi yapması gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?"
Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak şu günlerde biz yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Vatandaşımız cep telefonlarına yükleyecekleri mobil bir uygulamayla veya web sitesini kullanarak evinden çıkmadan en yakın marketteki hangi ürünün fiyatı kaç lira, bunu görsün ona göre nereden neyi almak istiyorsa evden çıkmadan karar verip alabilsin istiyoruz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Vatandaşımız evinden çıkmadan çevresindeki marketlerdeki fiyatları karşılaştırmalı olarak görebilecek. Böylece neyi nereden daha uygun almak istiyorsa ona göre çıkıp alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşların fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacaktır." dedi.
Marketlerdeki fiyat karşılaştırma uygulamasının ismi ve hangi platformlara geleceği açıklanmadı.
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/cezalar-artacak-fiyatlar-karsilastirilabilecek-6431352 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yada yandaş birilerine daha para aktarılacak deyin..
Sıkıntı fiyat kıyaslaması değil vatandaşın böyle bir talebide yok zaten en alasını halı hazırda yapıyoruz
Tarlada 0.50tl olan urunun 6 tl ye markette nasıl satıldıgı yada gramajlarla nasıl oynandıgı,2 ayda yumurta fiyatları nasıl %75 zamlandıgı bunlar gibi sıkıntılara çözüm bulsalar.
Benim ulkemde uretilen urunlerin yurtdısında nasıl daha ucuz satılabildiğini bir anlatsalar.
Fakat aklıma takılan bazı sorular mevcut;
Bu fiyat bilgisini marketler mi girecek?
Markete girdikten sonra ürünün gerçek fiyatının uygulamada görünen fiyattan fazla çıkması durumunda bunun market için bir cezası olacak mı?
Zincir marketler hariç bu kasada ve etikette farklı fiyat olayını uygulatamıyoruz bunu mu uygulayacaklar
Ben alışverişe çıkmadan kullandığım 3 market olan migros çağrı ve 101 sitelerine bakıyorum hangisi avantajlı ise oraya gidip ordan alıyorum. Fiyatlar mağaza ile aynı olması büyük avantaj
Sıfır araçların galeriler tarafından alınmasını önlemek, gümrükten geçmeyen domateslerimize çözüm bulmak, elektronik eşya ihracatımızı artırmak gibi maddelere yönelmeleri gerekiyor.
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