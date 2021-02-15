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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor

    Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform geliştiriyor. Vatandaşlar evden çıkmada çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek.
    15 Şubat 2021, 17:15 (2 gün)
    3,5b
    1
    22
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor
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    Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyat artışının önüne geçmek için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerden biri de 'fiyat karşılaştırma uygulaması'.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform üzerinde çalışıldığını duyurdu. Akakçe, cimri vb. fiyat karşılaştırma uygulamaları gibi ancak sadece marketlerdeki fiyatların karşılaştırılacağı bir platform olacak. Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek. Hem mobil uygulama hem de web site üzerinden karşılaştırma yapılabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor

    Bu uygulama sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlı marketleri tercih edecek. Müşteri kazanmak isteyen marketlerin fiyat indirimi yapması gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?"

    Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak şu günlerde biz yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Vatandaşımız cep telefonlarına yükleyecekleri mobil bir uygulamayla veya web sitesini kullanarak evinden çıkmadan en yakın marketteki hangi ürünün fiyatı kaç lira, bunu görsün ona göre nereden neyi almak istiyorsa evden çıkmadan karar verip alabilsin istiyoruz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Vatandaşımız evinden çıkmadan çevresindeki marketlerdeki fiyatları karşılaştırmalı olarak görebilecek. Böylece neyi nereden daha uygun almak istiyorsa ona göre çıkıp alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşların fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacaktır." dedi.

    Marketlerdeki fiyat karşılaştırma uygulamasının ismi ve hangi platformlara geleceği açıklanmadı. 



    https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/cezalar-artacak-fiyatlar-karsilastirilabilecek-6431352 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vatandaşların alım gücünü yükseltmek haricinde her işi yapıyorlar valla helal olsun
    Yanıtla +34
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    O ozkank (Özkan K.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi de bunu kullanmak için akıllı telefon ve internet paketi lazım...
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte yenilik işte yeni Türkiye
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    El_domingo 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar boş iş var onla ugrasıyorlar yazsanıza....
    yada yandaş birilerine daha para aktarılacak deyin..

    Sıkıntı fiyat kıyaslaması değil vatandaşın böyle bir talebide yok zaten en alasını halı hazırda yapıyoruz
    Tarlada 0.50tl olan urunun 6 tl ye markette nasıl satıldıgı yada gramajlarla nasıl oynandıgı,2 ayda yumurta fiyatları nasıl %75 zamlandıgı bunlar gibi sıkıntılara çözüm bulsalar.
    Benim ulkemde uretilen urunlerin yurtdısında nasıl daha ucuz satılabildiğini bir anlatsalar.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Akakçe varken gerisi hikaye derim. Reklamdaki sloganları aklımdan hiç çıkmıyor. Almadan önce akakçe akçe akakçe akçe...
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    Whippoorwill 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vatandaş bu konuda uzman zaten.
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    Windows10 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi de vatandaşta akıllı telefon alacak para var mı?
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    B burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Otel rezervasyonlarıyla ilgili haksız rekabete yol acıyor diye bir çok site kapatılmıştı. Şimdi nasıl marketler arası fiyat farklarını bildiren programı kullanacağız. Ayrıca bu programdaki fiyatlar ne kadar güncel olacak. Eskiden otobüs duraklarında bineceğimiz otobüsün geçmesi niyetiyle saatlerce beklerdik. Şimdi mobiett var oradan bakıp otobüse bineriz diye düşünüyoruz da, programdaki otobüs saatleri hiç bir zaman tutmuyor. Yani bu ne derece sağlıklı olacak bilemiyorum.
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    U ulayrason 2 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir uygulama olacağı kesin. en azından harcama konusunda fikir sahibi olunur.
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    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben olsam cimri ve akakçe ile ortak girişim yapardım
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence güzel bir düşünce olmuş. Her markette bi kaç çeşit ürünü indirimli gerisi bindirimli olarak görüyoruz. Bu sayede fiyat görebiliriz. Tabi burda dalga geçmeye çalışan kekolar uygulama çıkınca en çok onlar kullanır onuda biliyoruz
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiyatların sabit durmayıp her gün zam yediği bu günlerde böyle bir uygulama fikri güzel bence. Umarım içinde alışveriş listesi yapıp o listeyi belirlediğimiz sayıda market gezerek ve marketler arasında filtreleme yaparak alabilmemizi sağlayacak yardımcı fonksiyonlar da olur.

    Fakat aklıma takılan bazı sorular mevcut;
    Bu fiyat bilgisini marketler mi girecek?
    Markete girdikten sonra ürünün gerçek fiyatının uygulamada görünen fiyattan fazla çıkması durumunda bunun market için bir cezası olacak mı?
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    P Proprietor (Akif Altun) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    büyük ihtimalle migros gibi büyük marketler hariç çoğunda uygulamadaki fiyatla gerçekteki tutmayacak hatla müşteri çekmek için bilerek düşük fiyat girenler bile olacaktır markete gidince fiyat yüksek çıkınca ne yapabilirsiniz ki

    Zincir marketler hariç bu kasada ve etikette farklı fiyat olayını uygulatamıyoruz bunu mu uygulayacaklar
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Çoğu zincir marketin online satış kanalları var. Orada fiyatlar görünüyor. Ordan bilgi çekerler.
    Ben alışverişe çıkmadan kullandığım 3 market olan migros çağrı ve 101 sitelerine bakıyorum hangisi avantajlı ise oraya gidip ordan alıyorum. Fiyatlar mağaza ile aynı olması büyük avantaj
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Koskoca bakanlık yazılım mı geliştiriyor, ilginç bir açıklama olmuş. Zaten her marketin uygulaması var, indirip kendimiz de karşılaştırabiliriz fiyatları. Sorun olmayan bir şeye çözüm getiriyorlar.

    Sıfır araçların galeriler tarafından alınmasını önlemek, gümrükten geçmeyen domateslerimize çözüm bulmak, elektronik eşya ihracatımızı artırmak gibi maddelere yönelmeleri gerekiyor.
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    3457 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ticaret bakanlığı, ticaret bakanı ruhsar pekcan ve
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