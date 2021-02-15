Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor

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Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki fiyat artışının önüne geçmek için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerden biri de 'fiyat karşılaştırma uygulaması'.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform üzerinde çalışıldığını duyurdu. Akakçe, cimri vb. fiyat karşılaştırma uygulamaları gibi ancak sadece marketlerdeki fiyatların karşılaştırılacağı bir platform olacak. Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek. Hem mobil uygulama hem de web site üzerinden karşılaştırma yapılabilecek.

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Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor

Bu uygulama sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlı marketleri tercih edecek. Müşteri kazanmak isteyen marketlerin fiyat indirimi yapması gerekecek.

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Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak şu günlerde biz yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Vatandaşımız cep telefonlarına yükleyecekleri mobil bir uygulamayla veya web sitesini kullanarak evinden çıkmadan en yakın marketteki hangi ürünün fiyatı kaç lira, bunu görsün ona göre nereden neyi almak istiyorsa evden çıkmadan karar verip alabilsin istiyoruz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Vatandaşımız evinden çıkmadan çevresindeki marketlerdeki fiyatları karşılaştırmalı olarak görebilecek. Böylece neyi nereden daha uygun almak istiyorsa ona göre çıkıp alışverişini yapacak. Marketler de vatandaşların fiyatları karşılaştıracağını bileceği için buna uygun davranacaktır." dedi.

Marketlerdeki fiyat karşılaştırma uygulamasının ismi ve hangi platformlara geleceği açıklanmadı.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abdullah-karakus/cezalar-artacak-fiyatlar-karsilastirilabilecek-6431352

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