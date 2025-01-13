Ticaret Bakanlığı'ndan 'internetten alışverişte cayma hakkı' açıklaması

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Tam Boyutta Gör Çeşitli mecralarda çıkan haberlerde internetten alışverişte iade hakkının kaldırıldığına yönelik ifadelere yer verilmişti. Ticaret Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Cayma hakkının devam ettiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dönem dönem gündeme gelen İnternet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, “Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir.” dedi.

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1 Ocak 2026’da ne değişecek?

İnternetten alışverişte iade hakkının kaldırılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Ticaret bakanlığı tarafından 1 Ocak 2026’ya ertelenen düzenleme yürürlüğe girdiğinde müşteriler internetten satın aldığı ürünü cayma hakkı nedeniyle iade etmesi durumunda kargo ücreti ödemek zorunda olacak. Ürünü beğenmeme, yanlış sipariş verme gibi keyfi iadelerde kargo ücretini müşteriler ödemek zorunda olacak. Ayıplı mal veya yanlış ürün gönderilmesi durumunda ise kargo ücreti satıcı tarafından ödenecek.

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