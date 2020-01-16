TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu

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2019 senesi TikTok ve Çinli versiyonu Douyin için hızla büyüme yılıydı. Dünya genelinde 700 milyondan fazla kez indirilen uygulama Facebook ve Messenger gibi devleri geride bıraktı.

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TikTok artık dünyanın en popüler ikinci uygulaması konumunda. Birinci sırada ise geçen yıl 850 milyon kez indirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp yer alıyor.

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Tiktok geçen yıl kâr edemedi

Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya göre ilk kez gerçekleştirilen TikTok indirmelerinin %45'i Hindistan'dan yapıldı. Aynı zamanda 2019'un 4. çeyreğinde WhatsApp indirme sayısı Hintli kullanıcılar sayesinde %39 arttı.

Sensor Towerr, Google Play Store ve App Store'dan veri alıyor. Google Play, Çin'de engelli olduğu için indirme sayıları muhtemelen çok daha yüksek. Son olarak TikTok'un 1.6 milyon kullanıcıya sahip olmasına rağmen geçen yıl kâr elde edemediğini de belirtelim.

https://www.cnet.com/news/tiktok-was-downloaded-more-than-facebook-and-messenger-in-2019

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