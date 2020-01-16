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    TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu

    Seveni kadar nefret edeni de olan TikTok, Facebook'u geride bırakarak WhatsApp'tan sonra 2019'un en çok indirilen uygulaması oldu. Ancak buna rağmen kâr elde edemedi.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu
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    2019 senesi TikTok ve Çinli versiyonu Douyin için hızla büyüme yılıydı. Dünya genelinde 700 milyondan fazla kez indirilen uygulama Facebook ve Messenger gibi devleri geride bıraktı.

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    TikTok artık dünyanın en popüler ikinci uygulaması konumunda. Birinci sırada ise geçen yıl 850 milyon kez indirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp yer alıyor.

    TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu
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    Tiktok geçen yıl kâr edemedi

    Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya göre ilk kez gerçekleştirilen TikTok indirmelerinin %45'i Hindistan'dan yapıldı. Aynı zamanda 2019'un 4. çeyreğinde WhatsApp indirme sayısı Hintli kullanıcılar sayesinde %39 arttı.

    Sensor Towerr, Google Play Store ve App Store'dan veri alıyor. Google Play, Çin'de engelli olduğu için indirme sayıları muhtemelen çok daha yüksek. Son olarak TikTok'un 1.6 milyon kullanıcıya sahip olmasına rağmen geçen yıl kâr elde edemediğini de belirtelim.



    https://www.cnet.com/news/tiktok-was-downloaded-more-than-facebook-and-messenger-in-2019 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave 5 gün
    eğer 2. 3. kez indirmeyide sayıyorsalar; sabah işte yükleyip akşam eve giderken silenler bu sayıyı baya yükseltiyorlardır :D
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    formgonder2055 6 gün
    Tiktokta bu +18 icerik varken kimse indiremez tahtindan.
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    RAIZEN 6 gün
    Adamlar işlerini biliyor, tertemiz demografik harita çıkardılar.
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    V2 6 gün
    Ne şişe yaradığıni bile bilmiyorum ama boş beleş bir şey olduğu kesin sağda solda çıkan reklamlarına bakınca.
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    esmerbuyucu 6 gün V2
    Yorumun gibi.
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