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    TikTok'a rekor ceza! Çocuk mahremiyeti ihlali ile suçlanıyor

    TikTok, 13 yaş altı çocuklara ait kişisel verileri topladığı gerekçesiyle, İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından 12,7 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.
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    TikTok'a rekor ceza! Çocuk mahremiyeti ihlali ile suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok, yasaklama ve veri ihlali haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce Avustralya hükümeti tarafından yasaklanan platform, şimdi de Birleşik Krallık veri koruma yasasını ihlal ettiği için 12,7 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. 

    TikTok'a rekor ceza

    İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından yürütülen soruşturmada TikTok, ebeveyn izni olmadan 13 yaş altı çocuklara ait kişisel verileri kullanmak ve bu yaş grubunu uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almamakla suçlanıyor. Bununla birlikte ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmediği gerekçesiyle TikTok'un İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesini ihlal ettiğini tespit etti.

    Konu hakkında komisyon yetkililerinden John Edwards "Çocuklarımızın fiziksel dünyada olduğu kadar dijital dünyada da güvende olmalarını sağlamak için yürürlükte olan yasalar var. TikTok bu yasalara uymadı'' açıklamasında bulundu.

    Ancak TikTok, komisyonun kararına katılmıyor. BBC'ye verdiği demeçte bir TikTok sözcüsü, platformun 13 yaşından küçüklerin siteye erişimini durdurmak için büyük bir yatırım yaptığını dile getirdi. Bildirilenlere göre TikTok'un itiraz için 28 günü olacak. Başarılı olursa, ICO nihai cezanın boyutunu azaltabilir. Ayrıca 12,7 milyon sterlin tutarındaki bu cezanın, İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi'nin verdiği en büyük para cezalarından biri olduğunu belirtelim.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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