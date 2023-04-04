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    TikTok bir ülkede daha yasaklandı: Güvenlik endişeleri artıyor

    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok, bir ülkede daha yasaklandı. Avustralya hükümeti, İngiltere, ABD ve AB'nin ardından uygulamaya kısıtlama getiriyor.
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    TikTok bir ülkede daha yasaklandı: Güvenlik endişeleri artıyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli sosyal medya devi TikTok, güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülkenin gündeminde kalmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursa kısa süre önce sizlere Yeni Zelanda'nın da TikTok'u yasaklayan ülkeler arasına katıldığından bahsetmiştik. Şimdi benzer bir karar Avustralya hükümetinden geldi.

    TikTok için güvenlik endişeleri artıyor

    Bilmeyenler için Mart ayı başlarında ABD, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için devlet kurumlarına 30 gün süre tanıdı. Bunun ardından ise Çin, ABD'nin devlet gücünü kötüye kullandığını ve diğer ülkelerdeki şirketleri baskı altına aldığını belirterek sert çıkış yaptı.

    Günümüzde TikTok’un çatı şirketi ByteDance, diğer sosyal medya şirketlerinden daha fazla kullanıcı verisi topladığına dair suçlamalara karşı çıksa da, birçok ülke ABD'ye katılmaya devam ediyor. Bugün Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un tüm federal hükümete ait cihazlardan yasakladığını duyurdu. Yeni yasağın ''en kısa sürede'' yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

    Bununla birlikte TikTok, Avustralya'dan gelen kararı ''hayal kırıklığı'' ve "gerçeklerden değil, siyasetten kaynaklanıyor" olarak nitelendirdi. Yeni haberin ardından Avustralya, Kanada, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda'dan oluşan “Five Eyes (Beş Göz)” istihbarat ittifakının tüm üyeleri, TikTok’u hükümete ait cihazlardan yasaklamış oldu diyebiliriz. Ayrıca Fransa, Belçika ve Avrupa Komisyonu da daha önce benzer yönde karar almıştı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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