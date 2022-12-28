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    Amerika'da yeni TikTok kararı: Devlet cihazlarında kullanımı yasaklandı

    ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'u bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle yüksek riskli olarak değerlendirdi. Devlet ve devlete bağlı cihazlarda TikTok kullanımı yasaklandı.
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    tiktok yasaklandı amerika Tam Boyutta Gör
    TikTok, Çin menşeli olması sebebiyle Amerika hükümetine göre bir casus yazılım. Popüler video paylaşım uygulaması, her ne kadar ülkede fiilen yasaklanmamış olsa da hükümet varlığından kesinlikle rahatsız. Amerika Temsilciler Meclisi, TikTok’un devlet cihazlarına yüklenmesine ve kullanılmasına yasak getirdi.

    Amerika Temsilciler Meclisi yönetimi, Salı günü TikTok’un devlet cihazlarından yasaklandığını açıkladı. Bu, artık hiç kimsenin uygulamayı devlet cihazlarına yükleyemeyeceği ve kullanamayacağı anlamına geliyor. Peki TikTok neden yasaklandı?

    Meclis İdari Başkanı’na göre TikTok, güvenlik sorunları nedeniyle yüksek risk oluşturuyor. Uygulamanın yüklü olduğu resmî cihazlardan derhal kaldırılması yönünde de talimat verdi. Yasak, normal kullanıcıları etkilemese de ileride TikTok’un Amerikada tamamen yasaklanma ihtimali var.

    FCC (Federal İletişim Komisyonu) de gelişmiş bir gözetleme aracı olduğu gerekçesiyle TikTok’un Android ve iOS uygulama mağazasından kaldırılmasını istemişti. Geçtiğimiz ay FBI’ın TikTok’ta toplanan verilerin Pekin yönetimi tarafından kötü amaçla kullanılabileceği uyarısı üzerine uygulama ABD’li yetkililer tarafından incelemeye alınmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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