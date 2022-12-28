Amerika'da yeni TikTok kararı: Devlet cihazlarında kullanımı yasaklandı

Amerika Temsilciler Meclisi yönetimi, Salı günü TikTok’un devlet cihazlarından yasaklandığını açıkladı. Bu, artık hiç kimsenin uygulamayı devlet cihazlarına yükleyemeyeceği ve kullanamayacağı anlamına geliyor. Peki TikTok neden yasaklandı?
Meclis İdari Başkanı’na göre TikTok, güvenlik sorunları nedeniyle yüksek risk oluşturuyor. Uygulamanın yüklü olduğu resmî cihazlardan derhal kaldırılması yönünde de talimat verdi. Yasak, normal kullanıcıları etkilemese de ileride TikTok’un Amerikada tamamen yasaklanma ihtimali var.
FCC (Federal İletişim Komisyonu) de gelişmiş bir gözetleme aracı olduğu gerekçesiyle TikTok’un Android ve iOS uygulama mağazasından kaldırılmasını istemişti. Geçtiğimiz ay FBI’ın TikTok’ta toplanan verilerin Pekin yönetimi tarafından kötü amaçla kullanılabileceği uyarısı üzerine uygulama ABD’li yetkililer tarafından incelemeye alınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d