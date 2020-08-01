TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir

Amerikan başkanı Donald Trump tarafından TikTok’un yasaklanmasına yönelik tehditvari bir açıklama yapılmasının ardından firma, Reuters kaynaklarına göre ABD’deki tüm iştiraklarını satmayı planlıyor. Bu satış gerçekleşirse firmanın Çin ile bağlantıları kesilecek ve hükümetin uygulamayı yasaklamaktan vazgeçmesi umulacak.

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TikTok’un ABD’deki parçasının Amerikan bir firmaya satılmasıyla birlikte Microsoft, uygulama tarafından işlenen verilerin güvenliğinden sorumlu olacak. Bu durum, uygulamanın sahipliğinin Microsoft’a geçeceği anlamına gelmese de güvenlik kesin olarak onlardan sorulacak. Durumla ilgili olarak TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, bir video yayınlayarak TikTok’un hiçbir yere gitmeyi düşünmediğini açıkladı. Microsoft ya da Beyaz Saray’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama ise gelmedi.

Başkan Trump’a göre firmanın Amerikan sahipliğine geçmesi, yasaklanmasını engellemek için yeterli değil. Her şekilde durum, Amerika’nın yasağı hangi şekilde uygulayacağına bağlı olacak. Uygulamanın Çin ile olan bağlantıları gerekçe gösterilerek bir yasaklama söz konusu olursa satışın gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Veri güvenliği söz konusu olduğunda ise Çinli firmanın nasıl bir tepki vereceği kestirilemiyor.

Ayrıca Bkz. "Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız"

Kısa video tabanlı sosyal medya uygulaması TikTok’un ABD’de 100 milyondan fazla kullanıcısı, 3 binden fazla ise çalışanı bulunuyor. Bu hacimde bir kullanıcı kitlesi, uygulamanın ani olarak yasaklanmasının ardından şüphesiz bir alternatif arayışına girecektir. Bu alternatifin TikTok’a kıyasla ne derece güvenli olacağı ise tabii ki bilinmiyor.

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