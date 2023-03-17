ABD’den TikTok’a ültimatom: Sat ya da yasaklan!

TikTok, tamamen yasaklanabilir
TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance’e ABD baskısı aralıksız devam ediyor. ABD, ByteDance’ten TikTok’taki hisselerini satması gerektiğini aksi takdirde uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanacağını iletti. ByteDance, TikTok’un yüzde 60’ına sahip olsa da popüler sosyal medya uygulaması mülkiyet değişse bile sorunun çözülmeyeceğini söylüyor. TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter, "Amaç ulusal güvenliği korumaksa, satış işlemi sorunu çözmez: Mülkiyet değişikliği, veri akışları veya erişim üzerinde herhangi bir yeni kısıtlama getirmez" dedi.
TikTok, ABD'li gazetecileri gözetlediğini kabul etmişti
Öte yandan Aralık ayında ByteDance, TikTok'un ABD’li iki gazeteciyi gözetleyen dört çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Şimdi ise Forbes, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın olayı soruşturduğunu bildiriliyor. Bir ByteDance sözcüsü yaptığı açıklamada iç soruşturmalarının devam ettiğini ve her türlü işbirliğe açık olduklarını söylerken "Olaya karıştığı tespit edilen kişilerin eylemlerini şiddetle kınadık ve bu kişiler artık ByteDance'ta istihdam edilmiyor" dedi. TikTok, halihazırda ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’de devlet cihazlarından yasaklanmış durumda.Kaynakça https://www.engadget.com/bytedance-is-reportedly-under-investigation-for-surveillance-of-us-journalists-224223010.html https://www.techspot.com/news/97964-tiktok-faces-ultimatum-biden-administration-sell-or-banned.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)