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    Anlık Bildirim

    ABD’den TikTok’a ültimatom: Sat ya da yasaklan!

    ByteDance'in ABD'li gazetecileri gözetlediği için soruşturma altında olduğu bildiriliyor. Öte yandan ABD ise TikTok’a hisselerini satmasını yoksa tamamen yasaklanacağını iletti.
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    ABD’den TikTok’a rest: Sat ya da yasaklan! Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, ByteDance'e ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'u satması için baskı yapıyor. TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümetinin etkisinden korumak için 1,5 milyar dolarlık bir güvenlik planı teklif etti ancak Biden yönetimi mülkiyet değişikliğinde ısrarcı. Aynı zamanda TikTok, ABD’li gazetecileri gözetlediği için soruşturma altında.

    TikTok, tamamen yasaklanabilir

    TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance’e ABD baskısı aralıksız devam ediyor. ABD, ByteDance’ten TikTok’taki hisselerini satması gerektiğini aksi takdirde uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanacağını iletti. ByteDance, TikTok’un yüzde 60’ına sahip olsa da popüler sosyal medya uygulaması mülkiyet değişse bile sorunun çözülmeyeceğini söylüyor. TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter, "Amaç ulusal güvenliği korumaksa, satış işlemi sorunu çözmez: Mülkiyet değişikliği, veri akışları veya erişim üzerinde herhangi bir yeni kısıtlama getirmez" dedi.

    ABD’den TikTok’a rest: Sat ya da yasaklan! Tam Boyutta Gör
    Bunun yerine TikTok, ABD müşterilerinin kişisel bilgilerini ve platform içeriğini Çin hükümetinin etkisinden koruyacak bir sistemi hayata geçirmek için 1,5 milyar dolar değerinde bir alternatif plan sundu. TikTok, halihazırda ABD’li kullanıcıların verilerini Oracle sunucularında tutuyor. Bu karar geçtiğimiz yıl alınmıştı ancak görünüşe göre bu, ABD’nin endişelerini gidermekte yeterli olmamış. Önümüzdeki hafta TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Kongre’nin karşısına çıkacak ve görünüşe göre zorlu bir sorgulama yapılacak.

    TikTok, ABD'li gazetecileri gözetlediğini kabul etmişti

    Öte yandan Aralık ayında ByteDance, TikTok'un ABD’li iki gazeteciyi gözetleyen dört çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Şimdi ise Forbes, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın olayı soruşturduğunu bildiriliyor. Bir ByteDance sözcüsü yaptığı açıklamada iç soruşturmalarının devam ettiğini ve her türlü işbirliğe açık olduklarını söylerken "Olaya karıştığı tespit edilen kişilerin eylemlerini şiddetle kınadık ve bu kişiler artık ByteDance'ta istihdam edilmiyor" dedi. TikTok, halihazırda ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’de devlet cihazlarından yasaklanmış durumda.

    Kaynakça https://www.engadget.com/bytedance-is-reportedly-under-investigation-for-surveillance-of-us-journalists-224223010.html https://www.techspot.com/news/97964-tiktok-faces-ultimatum-biden-administration-sell-or-banned.html
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    ugah6aiw 23 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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