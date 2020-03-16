TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek

Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok, çok ses getirecek bir haberle gündemde. The İntercept'in raporuna göre platform kişilik haklarını hiçe sayacak düzenlemelere imza atmış durumda.

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Şirket sözcüsü açıklama yaptı

Belgeleriyle birlikte paylaşıldığı üzere TikTok yönetimi, videoları gözden geçiren moderatörlere yeni talimatlar verdi. Yazılı olarak gönderilen bu talimatlarda çirkin, yoksul, göbekli, çarpık dişli, anormal vücut şekilleri olan ve yoksul kesimlerde yaşayan kullanıcıların videolarının platformdan kaldırılması yer alıyor. Şirketin bu kıstasları içeren videoları, neye ve kime göre değerlendirerek kaldıracağı ise muamma.

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TikTok sözcüsü Josh Gartner, The Intercep'in ele geçirdiği bu belgedeki talimatların çoğunun artık kullanmadığını ve bu kuralların engelli veya yoksul kullanıcılara yönelik zorbalıkları önlemek amacıyla getirdiklerini belirtse de, bunun tepkileri bastırmak için söylendiği düşünülüyor. TikTok önceki dönemlerde de Çin hükümetine karşı olan videoları sansürlemesiyle gündeme gelmişti.

https://theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app-moderators-users-discrimination/

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