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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek

    TikTok uygulamasına yeni düzenlemelerin geleceği ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre çirkin ve yoksul olarak değerlendirilen kullanıcıların videolarına engel getirilecek.
    4 gün
    12,8b
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    33
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek

    Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok, çok ses getirecek bir haberle gündemde. The İntercept'in raporuna göre platform kişilik haklarını hiçe sayacak düzenlemelere imza atmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi"

    Şirket sözcüsü açıklama yaptı

    Belgeleriyle birlikte paylaşıldığı üzere TikTok yönetimi, videoları gözden geçiren moderatörlere yeni talimatlar verdi. Yazılı olarak gönderilen bu talimatlarda çirkin, yoksul, göbekli, çarpık dişlianormal vücut şekilleri olan ve yoksul kesimlerde yaşayan kullanıcıların videolarının platformdan kaldırılması yer alıyor. Şirketin bu kıstasları içeren videoları, neye ve kime göre değerlendirerek kaldıracağı ise muamma.

    TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek
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    TikTok sözcüsü Josh Gartner, The Intercep'in ele geçirdiği bu belgedeki talimatların çoğunun artık kullanmadığını ve bu kuralların engelli veya yoksul kullanıcılara yönelik zorbalıkları önlemek amacıyla getirdiklerini belirtse de, bunun tepkileri bastırmak için söylendiği düşünülüyor. TikTok önceki dönemlerde de Çin hükümetine karşı olan videoları sansürlemesiyle gündeme gelmişti.



    https://theintercept.com/2020/03/16/tiktok-app-moderators-users-discrimination/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Fatic (Fatih Karacan) 4 gün en beğenilen
    Türkiye'nin yarısı engeli yiyecek gibi.
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    eAkman (hic yok) 4 gün
    Cinli degil mi mk nerde insan haklari.. Kendi vatandaslarina bile eziyet eden bir ulke.

    Iyice sogudum bu pisliklerden. Artik bir sey alirken de prc ye alternatif urun tercih edecegim. Hic gelipte piyasadaki herseyi zaten onlar uretiyor bla bla yapmayin. Gerekirse almam.
    Cinli degil mi mk nerde insan haklari.. Kendi vatandaslarina bile eziyet eden bir ulke. Iyice sogudum bu pisliklerden. Artik bir sey alirken de prc ye ...
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    Illusive Man (Can ) 3 gün ilkerinanç
    Hayatta boş vaktinde uğraşacak hiçbir hobisi ilgi alanı olmayanların takıldığı uygulama
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Hiç kullanmadım
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    OkochaJay 1 gün yeni yorumcu
    Yerli alternatif sunmanın tam zamanı
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    Ciginix 2 gün
    Kullananı ve izleyeni zaten anlamazdım ama bu kararları ile nasıl bi yapıya sahip olduklarını daha çok göz önüne sermişler. Ne güzel.
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    nikony 2 gün
    çok basit aylık 1 $ ücret koysunlar tüm fakirler çıkar 😂
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    Whoisthat (AKY ) 2 gün yeni yorumcu
    Keşke tüm ülkelerde yasaklansa bu karardan sonra.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 gün
    Ya o değilde ben tiktok nasıl engellerim heryerde de videolari var lanet olsun
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    HBeg 3 gün
    Türkiye'de engeli olan her vatandaş TikTok kullanıcısı. Her 3 videodan 3 ü yoksulluk, eksik vücut aksamı ve garip insanlarla dolu. Platformun düzeltilmesi adına şart gibi. Şirketin kararı.
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 3 gün yeni yorumcu
    Şunu kullanan niye kullanıyor arkadaş
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    12816 kez okundu.
    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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    tiktok, sansür ve
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