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    TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor

    Sosyal medya devi TikTok'un ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk etapta ABD'de test edilen sistem, kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunacak.
    TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda sosyal medya platformlarında görmeye başladığımız abonelik sistemleri, önemli bir gelir kapısı haline geldi. Bu bağlamda YouTube ve Twitter (X) gibi platformlar arasına yeni bir isim daha katılabilir. Android Authority'de paylaşılan habere göre TikTok, ücretli bir abonelik sistemi için testlere başladı.

    TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor

    Aktarıldığı kadarıyla TikTok uygulamasının kodlarında ücretli bir abonelik planına dair önemli bulgular keşfedildi. Öyle ki bu sistemin aylık aylık 4,99 dolar ücrete sahip olacağı resmen doğrulandı. Ücretli planın temel amacı ise, kullanıcı aktivitelerine göre sunulan kişiselleştirilmiş reklamların kaldırılması olacak.

    TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ekran görüntüsüne göre TikTok, kullanıcılara Standart ve Reklamsız olmak üzere 2 farklı seçenek sunmayı planlıyor. Buna göre ilk planda reklamlı bir deneyim sunulurken, cihaz takibi açıldığında verilerinizin 3. taraflarla paylaşılacağı belirtiliyor. 4.99 dolar karşılığında sunulan ikinci planda ise reklamsız bir TikTok deneyimi yaşayabileceğiniz ifade ediliyor. 

    Öte yandan tek seferlik reklamlar veya kampanyaların bu plana dahil edilmediğini belirtelim. Ayrıca TikTok, ücretli abonelik sisteminin halihazırda test edildiğini de doğruladı. Ancak halen planlama aşamasında olduğu belirtildi. Yani kesin bir karar henüz alınmış değil. Dolayısıyla ülkemize ulaşıp ulaşmayacağını veya geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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