Tam Boyutta Gör Son yıllarda sosyal medya platformlarında görmeye başladığımız abonelik sistemleri, önemli bir gelir kapısı haline geldi. Bu bağlamda YouTube ve Twitter (X) gibi platformlar arasına yeni bir isim daha katılabilir. Android Authority'de paylaşılan habere göre TikTok, ücretli bir abonelik sistemi için testlere başladı.

TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Aktarıldığı kadarıyla TikTok uygulamasının kodlarında ücretli bir abonelik planına dair önemli bulgular keşfedildi. Öyle ki bu sistemin aylık aylık 4,99 dolar ücrete sahip olacağı resmen doğrulandı. Ücretli planın temel amacı ise, kullanıcı aktivitelerine göre sunulan kişiselleştirilmiş reklamların kaldırılması olacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntüsüne göre TikTok, kullanıcılara Standart ve Reklamsız olmak üzere 2 farklı seçenek sunmayı planlıyor. Buna göre ilk planda reklamlı bir deneyim sunulurken, cihaz takibi açıldığında verilerinizin 3. taraflarla paylaşılacağı belirtiliyor. 4.99 dolar karşılığında sunulan ikinci planda ise reklamsız bir TikTok deneyimi yaşayabileceğiniz ifade ediliyor.

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Öte yandan tek seferlik reklamlar veya kampanyaların bu plana dahil edilmediğini belirtelim. Ayrıca TikTok, ücretli abonelik sisteminin halihazırda test edildiğini de doğruladı. Ancak halen planlama aşamasında olduğu belirtildi. Yani kesin bir karar henüz alınmış değil. Dolayısıyla ülkemize ulaşıp ulaşmayacağını veya geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor