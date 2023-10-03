TikTok için ücretli abonelik dönemi başlıyor
Aktarıldığı kadarıyla TikTok uygulamasının kodlarında ücretli bir abonelik planına dair önemli bulgular keşfedildi. Öyle ki bu sistemin aylık aylık 4,99 dolar ücrete sahip olacağı resmen doğrulandı. Ücretli planın temel amacı ise, kullanıcı aktivitelerine göre sunulan kişiselleştirilmiş reklamların kaldırılması olacak.
Öte yandan tek seferlik reklamlar veya kampanyaların bu plana dahil edilmediğini belirtelim. Ayrıca TikTok, ücretli abonelik sisteminin halihazırda test edildiğini de doğruladı. Ancak halen planlama aşamasında olduğu belirtildi. Yani kesin bir karar henüz alınmış değil. Dolayısıyla ülkemize ulaşıp ulaşmayacağını veya geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.