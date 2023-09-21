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    TikTok Türkiye'den pazarlama hakkında araştırma

    TikTok Türkiye ekibi tarafından #İşteTikTok etkinliği yapıldı. TikTok'un reklam ve pazarlama etkisi hakkında yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.            
    TikTok Türkiye'den pazarlama hakkında araştırma Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de büyük kitlelere ulaşan sosyal medya platformu TikTok, Türkiye’de ilk kez #işteTikTok etkinliği düzenledi. Etkinliğe TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz ev sahipliği yaptı.

    #İşteTiktok etkinliğinde TikTok’un reklam ve pazarlama açısından önemine vurgu yapıldı. TikTok’un markalar için sunduğu avantajlara ve yapılan iş birliklerine dikkat çekildi.

    Pazarlama dinamikleri değişiyor

    Pazarlama dinamiklerinin değişmeye başladığına dikkat çeken Barış Aldanmaz, “Bu değişim, yeni bir pazarlama çağını da beraberinde getiriyor. Şu anda dijital yerlilerden oluşan bir nesille karşı karşıyayız. Yeni nesil tüketiciler markalardan sadece onların dikkatini çekmesini değil, bunu sürdürmesini bekliyorlar. Anlaşılmaya ve kendi dillerinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyorlar. Markalarla daha fazla etkileşimde bulunmak ve bunu özgün bir şekilde yapmak istiyorlar. Bahsettiğimz bu yeni pazarlama çağını başlatansa TikTok. TikTok bir sosyal medya platformu değil, kullanıcının ilgili olduğu alanlarda içerik sunan bir eğlence platformu. Bu kilit nokta, reklamlar için de geçerli. Bahsettiğimiz yeni pazarlama döneminin reklamları da daha eğlenceli oldukları için akılda kalıyor ve daha fazla dikkate alınıyor. Bu reklamlar TikTok’un bireysel içerik dağıtımıyla birleştiğindeyse nokta atışı yapmak için hiçbir engel kalmıyor” dedi.

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    TikTok kullanıcılarının davranışı hakkında araştırma yapıldı

    TikTok kullanıcılarının platform içindeki davranışlarına dair araştırma verileri paylaşan Aldanmaz, "TikTok kullanıcılarının yüzde 67’si, TikTok’un daha önce dikkatlerini çekmeyen marka ve ürünler hakkında  fikir sahibi olmalarına yardım ettiğini kabul ediyor. Yüzde 64’üyse yeni ürünler ve markalar hakkında bilgi almaya açık.  Öte yandan kullanıcıların yüzde 63’ü, TikTok’u yeni bir içerik veya ürün bulmak için kullanıyor. Yüzde 81’lik geniş bir kesim de TikTok’ta daima ilginç bir ürün veya marka keşfettiğini söylüyor. Tüm bunlar demek oluyor ki burada markalar için sonsuz fırsatlar var. Ancak önemli olan bugüne kadar aşina olduğumuz üstten, dikte eden reklamlar değil, toplulukla konuşan içerikler üretmeleri. Bir diğer deyişle reklam değil, içerik üretmeleri" diye konuştu.

    Sizin İçin Akışı’ndaki reklamlar hafızada yüzde 46 daha fazla yer ediniyor

    Aldanmaz, TikTok’un reklam ve pazarlama dünyası için sunduğu avantajları da verilerle detaylandırdı:

    “TikTok, tüm odağın içerikte olacağı şekilde, tam ekran bir izleme deneyimi sunarak ilgiyi yakalamayı başarıyor. Bu sayede Sizin İçin Akışı’nda akışında yer alan markalar da öne çıkmayı başarıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Sizin İçin Akışı’nın diğer platformlara kıyasla daha ilgi çekici olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışma, Sizin İçin Akışı’ndaki reklamların hafızada kalma oranının televizyon reklamlarından yüzde 23, dijital video reklamlarından yüzde 13 daha fazla olduğunu gösteriyor.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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