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    MrBeast TikTok’u satın almak için fon arayışına başladı

    Yasaklanmasına sayılı günler kala TikTok ABD varlıklarını satın almak için zenginler birbiriyle yarışmaya başladı. Önce Elon Musk şimdi de MrBeast fon arayışına girdi. 
    TikTok Tam Boyutta Gör
    ABD hükümetinin, ülkedeki varlıklarını devretmediği için TikTok sosyal medya platformuna yasak uygulamasına sayılı günler kala, ülkenin zenginleri ve dev oluşumları ABD varlıklarını satın almak için harekete geçti. 

    MrBeast boyundan büyük işler yapıyor

    YouTube platformunda kendisini gösteren ve bugün en önemli yapım şirketlerinden birisi haline gelen MrBeast, kendinden beklenmeyecek bir hamle yapıyor. Hafta başında TikTok platformunu satın alabileceğini belirten MrBeast, fon arayışına girdi. 

    İlk etapta bunun etkileşim toplamak adına yapılan bir açıklama olduğu belirtilmiş ve ünlü içerik üreticisi eleştirilmişti. Ne var ki bir açıklama daha yapan MrBeast, paylaşım sonrası bazı milyarderler ile toplantı yaptığını ve Çinli ByteDance firmasının kendilerine bir şans tanıması gerektiğini belirtti. 

    Yüksek Mahkemede temyiz davası görülen TikTok yasağının ertelenmesi de gündeme gelebilir ancak ABD’li zenginler bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Elon Musk’ın da 44 milyar dolarlık Twitter satın alımı sonrasında TikTok’u da bünyesine katmak için kolları sıvadığı gündeme gelmişti. 
     

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