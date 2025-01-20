X, TikTok'u hedef alan yeni özelliğini duyurdu

Kullanıcılar, X’te paylaşılan videolara alt bölümdeki video sekmesinden hızlıca erişebilecek. Akışlarındaki bir videoya dokunarak ve yukarı kaydırarak kısa videolara göz atabilecek. X, yeni özelliği “Videolar için yeni ve sürükleyici ana sayfa, ABD’deki kullanıcılara sunulmaya başlandı” açıklamasıyla paylaştı.
X, TikTok’un ABD'de geçici yasaklanmasını değerlendiren tek sosyal ağ olmadı. Meta, ByteDance'in CapCut'ına rakip olmak için Edits adlı video düzenleme uygulamasını duyurdu. X’in rakibi Bluesky da dikey videolar için özel bir akış sunmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.