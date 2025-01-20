2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

X, TikTok ve diğer ByteDance uygulamalarının ABD uygulama mağazalarından kaldırılmasını fırsat bilip yeni video akışını kullanıma sunmaya başladı.

Instagram, CapCut'ın yerini alacak Edits uygulamasını duyurdu 5 sa. önce eklendi

Kullanıcılar, X’te paylaşılan videolara alt bölümdeki video sekmesinden hızlıca erişebilecek. Akışlarındaki bir videoya dokunarak ve yukarı kaydırarak kısa videolara göz atabilecek. X, yeni özelliği “Videolar için yeni ve sürükleyici ana sayfa, ABD’deki kullanıcılara sunulmaya başlandı” açıklamasıyla paylaştı.

X, TikTok’un ABD'de geçici yasaklanmasını değerlendiren tek sosyal ağ olmadı. Meta, ByteDance'in CapCut'ına rakip olmak için Edits adlı video düzenleme uygulamasını duyurdu. X’in rakibi Bluesky da dikey videolar için özel bir akış sunmaya başladı.

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X, TikTok'u hedef alan yeni özelliğini duyurdu