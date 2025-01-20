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    X, TikTok'u hedef alan yeni özelliğini duyurdu

    ABD'de TikTok'un geçici olarak yasaklanmasının ardından sosyal medya devleri yeni özelliklerini duyurmaya başladı. Instagram Edits'ten sonra X, yeni video akışını gösterdi.
    X dikey video akışı
    X, TikTok ve diğer ByteDance uygulamalarının ABD uygulama mağazalarından kaldırılmasını fırsat bilip yeni video akışını kullanıma sunmaya başladı.

    Kullanıcılar, X’te paylaşılan videolara alt bölümdeki video sekmesinden hızlıca erişebilecek. Akışlarındaki bir videoya dokunarak ve yukarı kaydırarak kısa videolara göz atabilecek. X, yeni özelliği “Videolar için yeni ve sürükleyici ana sayfa, ABD’deki kullanıcılara sunulmaya başlandı” açıklamasıyla paylaştı.

    X, TikTok’un ABD'de geçici yasaklanmasını değerlendiren tek sosyal ağ olmadı. Meta, ByteDance'in CapCut'ına rakip olmak için Edits adlı video düzenleme uygulamasını duyurdu. X’in rakibi Bluesky da dikey videolar için özel bir akış sunmaya başladı.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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