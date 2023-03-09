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    Anlık Bildirim

    TikTok beyaz bayrak çekti: Kullanıcı verileri Avrupa’da kalacak

    Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, hem Avrupa’nın hem de ABD’nin baskısı altında. Veri güvenliği konusunda eleştirilen Tiktok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını açıkladı.
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    TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi geçtiğimiz günlerde Çinli ByteDance firmasına ait olan TikTok için önemli bir karar almıştı. Avrupa, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını iddia ederek uygulamayı personellerin resmi ve şahsi cihazlarında yasaklamıştı. Şimdi ise TikTok, zeytin dalına bağlı beyaz bayrağı kıtaya uzatarak kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını duyurdu.

    TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa'da tutacak

    TikTok, yapmış olduğu duyuruda Project Clover olarak adlandırdığı veri güvenliği standardını açıkladı. Buna göre TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını, dışa veri aktarımının ve çalışanlarının kullanıcı verilerine erişimini azaltacağını taahhüt ediyor. TikTok, ABD’nin endişelerini gidermek için daha önceleri Project Texas programını uygulamıştı.

    Hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Theo Bertram yaptığı açıklamada, “Biz uyum yanlısı bir şirketiz. Bize sorunların ne olduğunu söyleyin ve ardından çözümler üzerinde birlikte çalışalım. ABD'deki ve her yerdeki yaklaşımımız buydu” ifadelerini kullandı.

    Veri merkezlerinin denetimini Avrupalı şirket yapacak

    TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacak Tam Boyutta Gör
    TikTok, geçtiğimiz yıl İrlanda'nın Dublin ver merkezi kuracağını söylemişti. Bugün yapılan açıklamada buna iki tane daha ek veri merkezi ekleniyor. Bu veri merkezlerinden birisi yine Dublin’de ve diğer Norveç'in Hamar bölgesinde olacak. Bu veri merkezlerinin işletmesi üçüncü taraf Avrupalı güvenlik şirketi tarafından sağlanacak.

    Bu güvenlik firması veri merkezini denetleyecek ve kontrol edecek. TikTok, kullanıcı verilerini bu yıldan başlayarak yerel olarak depolayacağını ancak geçişin 2024’e kadar süreceğini söylüyor. Ek olarak bu üç veri merkezi tam faaliyete geçtiğinde yıllık 1.2 milyar euro’luk yatırımı temsil etmesi bekleniyor. Bu arada ABD'nin yasama organları, TikTok'u ve diğer yabancı teknolojileri ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaları halinde yasaklamasına izin veren yeni yetkileri yürütmeye verdi.

    Kaynakça https://newsroom.tiktok.com/en-eu/setting-a-new-standard-in-european-data-security-with-project-clover https://www.reuters.com/technology/under-pressure-tiktok-unveils-new-european-data-security-regime-2023-03-08/
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    yurtdışı telefon nereden alınır trendyola giremiyorum monitör uyku moduna geçiyor polo 1.2 tdi yorum lol patlayıcı bir rica

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