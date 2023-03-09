TikTok beyaz bayrak çekti: Kullanıcı verileri Avrupa’da kalacak

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi geçtiğimiz günlerde Çinli ByteDance firmasına ait olan TikTok için önemli bir karar almıştı. Avrupa, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını iddia ederek uygulamayı personellerin resmi ve şahsi cihazlarında yasaklamıştı. Şimdi ise TikTok, zeytin dalına bağlı beyaz bayrağı kıtaya uzatarak kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını duyurdu.

TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa'da tutacak

TikTok, yapmış olduğu duyuruda Project Clover olarak adlandırdığı veri güvenliği standardını açıkladı. Buna göre TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını, dışa veri aktarımının ve çalışanlarının kullanıcı verilerine erişimini azaltacağını taahhüt ediyor. TikTok, ABD’nin endişelerini gidermek için daha önceleri Project Texas programını uygulamıştı.

Avrupa Birliği kurumları güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasakladı 1 hf. önce eklendi

Hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Theo Bertram yaptığı açıklamada, “Biz uyum yanlısı bir şirketiz. Bize sorunların ne olduğunu söyleyin ve ardından çözümler üzerinde birlikte çalışalım. ABD'deki ve her yerdeki yaklaşımımız buydu” ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerinin denetimini Avrupalı şirket yapacak

Tam Boyutta Gör TikTok, geçtiğimiz yıl İrlanda'nın Dublin ver merkezi kuracağını söylemişti. Bugün yapılan açıklamada buna iki tane daha ek veri merkezi ekleniyor. Bu veri merkezlerinden birisi yine Dublin’de ve diğer Norveç'in Hamar bölgesinde olacak. Bu veri merkezlerinin işletmesi üçüncü taraf Avrupalı güvenlik şirketi tarafından sağlanacak.

Bu güvenlik firması veri merkezini denetleyecek ve kontrol edecek. TikTok, kullanıcı verilerini bu yıldan başlayarak yerel olarak depolayacağını ancak geçişin 2024’e kadar süreceğini söylüyor. Ek olarak bu üç veri merkezi tam faaliyete geçtiğinde yıllık 1.2 milyar euro’luk yatırımı temsil etmesi bekleniyor. Bu arada ABD'nin yasama organları, TikTok'u ve diğer yabancı teknolojileri ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaları halinde yasaklamasına izin veren yeni yetkileri yürütmeye verdi.

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