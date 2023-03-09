TikTok beyaz bayrak çekti: Kullanıcı verileri Avrupa’da kalacak

- TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa'da tutacak
- Veri merkezlerinin denetimini Avrupalı şirket yapacak
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TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa'da tutacak
TikTok, yapmış olduğu duyuruda Project Clover olarak adlandırdığı veri güvenliği standardını açıkladı. Buna göre TikTok, kullanıcı verilerini Avrupa’da tutacağını, dışa veri aktarımının ve çalışanlarının kullanıcı verilerine erişimini azaltacağını taahhüt ediyor. TikTok, ABD’nin endişelerini gidermek için daha önceleri Project Texas programını uygulamıştı.
Hükümet ilişkileri ve kamu politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Theo Bertram yaptığı açıklamada, “Biz uyum yanlısı bir şirketiz. Bize sorunların ne olduğunu söyleyin ve ardından çözümler üzerinde birlikte çalışalım. ABD'deki ve her yerdeki yaklaşımımız buydu” ifadelerini kullandı.
Veri merkezlerinin denetimini Avrupalı şirket yapacak
Bu güvenlik firması veri merkezini denetleyecek ve kontrol edecek. TikTok, kullanıcı verilerini bu yıldan başlayarak yerel olarak depolayacağını ancak geçişin 2024’e kadar süreceğini söylüyor. Ek olarak bu üç veri merkezi tam faaliyete geçtiğinde yıllık 1.2 milyar euro’luk yatırımı temsil etmesi bekleniyor. Bu arada ABD'nin yasama organları, TikTok'u ve diğer yabancı teknolojileri ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaları halinde yasaklamasına izin veren yeni yetkileri yürütmeye verdi.Kaynakça https://newsroom.tiktok.com/en-eu/setting-a-new-standard-in-european-data-security-with-project-clover https://www.reuters.com/technology/under-pressure-tiktok-unveils-new-european-data-security-regime-2023-03-08/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez