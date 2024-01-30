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    Anlık Bildirim

    TikTok resmen YouTube oluyor

    TikTok, son dönemlerde aldığı güncellemelerden sonra daha tam bir platform haline geldi. Ve şimdi de yatay ve daha uzun videolar ile TikTok, bugünlerde giderek YouTube’a benziyor.
    TikTok resmen YouTube oluyor Tam Boyutta Gör
    Dikey video platformu TikTok, bugünlerde ilk çıkışından çok farklı bir noktada bulunuyor. Dikey, kısa videolar ile Instagram ve diğer platformlarda değişiklikleri tetikleyen TikTok, şimdi ise YouTube’a benzemeye çalışıyor. Aktarılanlara göre TikTok, kullanıcıların artık yatay video çekmelerini istiyor ve bunu teşvik ediyor. Bu videolar ayrıca daha uzun olacak.

    TikTok, YouTube’da dönüşüyor

    İçerik oluşturucular tarafından görülen bir isteme göre TikTok, içerik oluşturucuları bir dakikadan daha uzun yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Platform, bu videoları yayınladıktan sonraki 72 saat içinde "güçlendireceğini" söylüyor. Üç aydan uzun süredir TikTok'ta bulunan içerik oluşturucular, oluşturdukları videolar reklam veya siyasi partilerden olmadığı sürece izlenme artışı için uygun olacak.

    TikTok resmen YouTube oluyor Tam Boyutta Gör
    Yatay videolar, TikTok ile yaygınlaşan dikey videoların tam zıttı konumunda. Öte yandan TikTok'un YouTube'laşması bir süredir gerçekleşiyor. Platform 30 dakikalık uzun videoları test ediyor ve bu, video uzunluklarını 15 dakikaya kadar genişletmeye başlamasından sadece birkaç ay sonra geliyor. Öte yandan daha uzun veya yatay videoların firma açısından Türkçesi ise para kazanma yöntemi anlamına geliyor. Uzun videolar, reklamların yerleştirilmesi için iyi bir oyun alanı yaratıyor. Tıpkı çoğu YouTube videosu gibi.

    Bu, TikTok'un en değerli varlığı olan içerik oluşturucularını platformda daha fazla YouTube benzeri içerik yayınlamaya teşvik ettiği ilk sefer değil. Yeni ödeme duvarı programı Series, kullanıcıların ödeme yapan aboneler için 20 dakikaya kadar uzunlukta video koleksiyonları oluşturmasına olanak tanıyor. İçerik oluşturucular fiyatlarını 1 dolardan 190 dolara kadar belirleyebiliyor.

    TikTok ayrıca geçtiğimiz aylarda "TikTok Shop" özelliğini devreye almıştı. Artık TikTok Shop, videolarda otomatik çalışacak ve videolardaki nesneler için platformda ürünlere bağlantı verilecek. Tüm bunlarla birlikte TikTok’un YouTube rekabeti daha da artacak. Öte yandan YouTube ise Shorts gibi özelliklerle TikTok alternatiflerini de platformda sunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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