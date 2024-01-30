TikTok resmen YouTube oluyor

Tam Boyutta Gör Dikey video platformu TikTok, bugünlerde ilk çıkışından çok farklı bir noktada bulunuyor. Dikey, kısa videolar ile Instagram ve diğer platformlarda değişiklikleri tetikleyen TikTok, şimdi ise YouTube’a benzemeye çalışıyor. Aktarılanlara göre TikTok, kullanıcıların artık yatay video çekmelerini istiyor ve bunu teşvik ediyor. Bu videolar ayrıca daha uzun olacak.

TikTok, YouTube’da dönüşüyor

İçerik oluşturucular tarafından görülen bir isteme göre TikTok, içerik oluşturucuları bir dakikadan daha uzun yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Platform, bu videoları yayınladıktan sonraki 72 saat içinde "güçlendireceğini" söylüyor. Üç aydan uzun süredir TikTok'ta bulunan içerik oluşturucular, oluşturdukları videolar reklam veya siyasi partilerden olmadığı sürece izlenme artışı için uygun olacak.

Tam Boyutta Gör Yatay videolar, TikTok ile yaygınlaşan dikey videoların tam zıttı konumunda. Öte yandan TikTok'un YouTube'laşması bir süredir gerçekleşiyor. Platform 30 dakikalık uzun videoları test ediyor ve bu, video uzunluklarını 15 dakikaya kadar genişletmeye başlamasından sadece birkaç ay sonra geliyor. Öte yandan daha uzun veya yatay videoların firma açısından Türkçesi ise para kazanma yöntemi anlamına geliyor. Uzun videolar, reklamların yerleştirilmesi için iyi bir oyun alanı yaratıyor. Tıpkı çoğu YouTube videosu gibi.

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Bu, TikTok'un en değerli varlığı olan içerik oluşturucularını platformda daha fazla YouTube benzeri içerik yayınlamaya teşvik ettiği ilk sefer değil. Yeni ödeme duvarı programı Series, kullanıcıların ödeme yapan aboneler için 20 dakikaya kadar uzunlukta video koleksiyonları oluşturmasına olanak tanıyor. İçerik oluşturucular fiyatlarını 1 dolardan 190 dolara kadar belirleyebiliyor.

TikTok ayrıca geçtiğimiz aylarda "TikTok Shop" özelliğini devreye almıştı. Artık TikTok Shop, videolarda otomatik çalışacak ve videolardaki nesneler için platformda ürünlere bağlantı verilecek. Tüm bunlarla birlikte TikTok’un YouTube rekabeti daha da artacak. Öte yandan YouTube ise Shorts gibi özelliklerle TikTok alternatiflerini de platformda sunuyor.

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