TikTok resmen YouTube oluyor

TikTok, YouTube’da dönüşüyor
İçerik oluşturucular tarafından görülen bir isteme göre TikTok, içerik oluşturucuları bir dakikadan daha uzun yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Platform, bu videoları yayınladıktan sonraki 72 saat içinde "güçlendireceğini" söylüyor. Üç aydan uzun süredir TikTok'ta bulunan içerik oluşturucular, oluşturdukları videolar reklam veya siyasi partilerden olmadığı sürece izlenme artışı için uygun olacak.
Bu, TikTok'un en değerli varlığı olan içerik oluşturucularını platformda daha fazla YouTube benzeri içerik yayınlamaya teşvik ettiği ilk sefer değil. Yeni ödeme duvarı programı Series, kullanıcıların ödeme yapan aboneler için 20 dakikaya kadar uzunlukta video koleksiyonları oluşturmasına olanak tanıyor. İçerik oluşturucular fiyatlarını 1 dolardan 190 dolara kadar belirleyebiliyor.
TikTok ayrıca geçtiğimiz aylarda "TikTok Shop" özelliğini devreye almıştı. Artık TikTok Shop, videolarda otomatik çalışacak ve videolardaki nesneler için platformda ürünlere bağlantı verilecek. Tüm bunlarla birlikte TikTok’un YouTube rekabeti daha da artacak. Öte yandan YouTube ise Shorts gibi özelliklerle TikTok alternatiflerini de platformda sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.